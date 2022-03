Catalunya és l’única comunitat de l’Estat on la presència de dones directives aquest 2022 s’ha reduït respecte a l’exercici anterior. Segons l’estudi «Women in business», publicat ahir per la consultora Grant Thornton, la presència femenina a les cúpules directives d’empreses catalanes se situa en el 32%, dos punts menys en comparació al 2021. Les dades, a més, situen Catalunya per sota de la mitjana espanyola (36%) i europea (33%). No obstant això, Catalunya es manté com la quarta comunitat de l’Estat amb major presència femenina a l’alta direcció, superada només per Madrid (39%), Galícia (36%) i Andalusia (34%). Per sota apareixen comunitats com el País Valencià (29%) i el País Basc (26%).

Al conjunt de l’Estat, el percentatge de dones a en càrrecs d’alta responsabilitat torna a créixer després de dos anys d’estancament, un fet que l’estudi atribueix a la covid-19. Aquest 2022, el 36% dels càrrecs directius estan ocupats per dones, dos punts més en comparació a les dades del 2021. Així, Espanya se situa com un dels deu països amb més presència femenina en càrrecs de responsabilitat. Per davant apareixen Sud-àfrica (42%), Turquia (40%), Malàisia (40%), Filipines (39%), Indonèsia (38%), Tailàndia (38%), l’Índia (38%), Brasil (38%) i Nigèria (38%). D’altra banda, l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) ha advertit que les dones només ocupen un 17% dels llocs de més responsabilitat al capdavant de la banca i les finances davant el 83% dels homes. De fet, el financer és un dels sectors que encara es troba més endarrerit en el camí cap a la igualtat ja que la mitjana de la resta se situa amb un 36% de dones en alt càrrecs davant el 64% dels homes. A més, les dones representen més de la meitat dels treballadors, el 54% del total, amb un 45% de càrrecs intermitjos i un 58% empleades, segons un estudi d’Asufin a partir de dades extretes del Banc d’Espanya, l’EPA i les pròpies entitats. Per a Asufin, en general s’han fet «passes evidents» cap a la igualtat però encara insuficients, ja que el sector financer en concret manté un percentatge de dones al capdavant molt per sota de la mitjana si es compara amb la resta d’àmbits. «Ana Botín o Dolores Dancausa [consellera delegada de Bankinter] no poden ser un mer reclam en igualtat, les seves organitzacions i la resta de les entitats han de facilitar l’accés de la dona a les cotes més altes de l’organigrama», assenyala la presidenta d’Asufin, Patricia Suárez. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Asufin va organitzar ahir un debat amb altes directives del sector financer, que va inaugurar la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, que va deixar clar que tot i que «s’han aconseguit moltes fites encara hi ha camí per recórrer».