Grup Mutua Madrileña va obtenir el 2021 un benefici després d'impostos de 378,5 milions d'euros, la qual cosa suposa un 24,5% més en comparació amb el 2020, segons ha informat aquest dimecres el grup assegurador en roda de premsa. Els ingressos per primes del grup van aconseguir el 2021 els 5.715 milions d'euros, xifra un 3,4% superior a la de l'any anterior. El president de l'asseguradora, Ignacio Garralda, ha qualificat de «molt bons» els resultats obtinguts pel grup durant el 2021, si bé ha mostrat la seva preocupació tant per l'impacte de la pandèmia de Covid-19 com per la guerra a Ucraïna després de la invasió russa.

Segons Mutua, l'augment del benefici s'explica, principalment, pel «bon comportament» del resultat assegurador No Vida, el seu principal àmbit d'activitat, per la contribució del negoci internacional, de les inversions no cotitzades i de Centauro, la filial de lloguer de cotxes sense conductor. Sobre aquest tema, Garralda ha assenyalat que Centauro va passar de registrar pèrdues de 17 milions el 2020 a un benefici de 25 milions el 2021 gràcies a una «millora substancial del sector de 'rent a car'».

D'altra banda, Mutua Madrileña ha informat avui del tancament de l'acord per vendre en el mercat la seva participació de l'1,6% a CaixaBank, que suposa al voltant de 125 milions d'accions. L'operació s'ha realitzat a un preu de venda de 3,23 euros per acció a través d'un equity swap que es liquidarà a l'abril. Aquesta inversió, realitzada el setembre de 2016, llança un resultat positiu de 128 milions d'euros per Mutua, la qual cosa suposa un 46% de rendibilitat. Garralda ha explicat que es tracta d'una operació independent de l'acord de bancassegurances amb CaixaBank i que s'emmarca dins de la necessitat de comptar amb fons per dur a terme l'operació amb El Corte Inglés, de 1.105 milions d'euros.

Cost de 160 milions de la iniciativa '12+2'

En el conjunt de No Vida a Espanya, els ingressos per primes del grup van augmentar l'any passat un 2,9%, fins als 5.573 milions d'euros, un creixement que es produeix tot i l'impacte de la mesura '12+2' que ha desplaçat de 2021 a 2022 gairebé 90 milions d'ingressos en primes meritades del ram d'assegurances d'acte. Fins al moment, gairebé dos milions de clients s'han acollit ja a la mesura, més del 80% de la cartera, la qual cosa ha representat un cost per la companyia de més de 160 milions d'euros. Cal recordar que, a conseqüència de la crisi econòmica desencadenada pel coronavirus i davant la reducció de la circulació produïda durant la fase de confinament, Mutua va posar en marxa el juny de 2020, entre altres, la iniciativa '12+2' que ampliava dos mesos, sense cost, la vigència de l'assegurança d'acte als seus clients.

Per rams asseguradors, les assegurances d'actuacions del grup van aconseguir el 2021 uns ingressos per primes de 1.554 milions d'euros, un 1,5% menys que l'any anterior a conseqüència de la mesura 12+2, si bé l'asseguradora assenyala que el sector també va veure caure els ingressos en aquest ram l'any passat un 0,9%. A més, explica que, de no haver-se aplicat la iniciativa '12+2', «el creixement de Mutua Madrileña en aquest ram hagués estat del 4%».

SegurCaixa Adeslas i multiriscos-llar

D'altra banda, SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en el Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va obtenir l'any passat uns ingressos de 4.156 milions d'euros, un 4,6% més que el 2020, i un benefici net de 421,4 milions d'euros, un 3,3% menys, a conseqüència de l'augment de la sinistralitat provocada per la pandèmia, que ja ha suposat l'hospitalització de més de 15.000 assegurats. En el ram d'assegurances de salut, l'asseguradora, a través d'Adeslas, va registrar un volum de primes de 2.959 milions d'euros, un 3,6% més que l'any anterior. Aquesta xifra li ha permès aconseguir una quota de mercat en salut per sobre del 30%.

Quant al comportament del ram de multirisc-llar, els ingressos van ascendir fins als 695 milions d'euros, un 12,6% més que el 2020. A més, el nombre d'assegurats es va incrementar un 6,9%, per la qual cosa la cartera de clients del grup en multirisc-llar es va consolidar per sobre dels dos milions.