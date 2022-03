El preu dels carburants i la llum no ha estat l'únic que ha augmentat les darreres setmanes a causa de la guerra a Ucraïna. L'esclat del conflicte també ha afectat les vendes de l'oli de gira-sol, un producte del qual Ucraïna és un dels principals productors. Quasi el 70% de l'oli de gira-sol que Espanya importa prové del país europeu i bona part es destina al sector agrícola, l'hostaleria o la indústria conservera i del peix. L'abastiment està garantit a curt termini, però si la guerra a Ucraïna s'allarga en el temps caldrà buscar produccions alternatives com l'oli de soja. Per evitar l'esgotament de les reserves, les grans cadenes de supermercats han començat a racionar la venda d'oli de gira-sol als seus compradors.

Quants litres d'oli de gira-sol puc comprar, segons les restriccions de cada supermercat? En el cas de Mercadona, la compra d'oli de gira-sol està restringida a cinc litres per client i dia, i també s'ha racionat la venda de llavors amb la finalitat de "garantir un ús normal d'aquests productes". A Consum, la compra es redueix a una ampolla per client. Alguien puede confirmarme esta información de que el Mercadona limita la venta de aceite de girasol y de semillas ante "compras desproporcionadas" por la guerra en Ucrania?

supuestamente el supermercado fija el tope en 5 litros por cliente y día. pic.twitter.com/vOAfGH6804 — Aiiny🇮🇨❤️ (@cry_alexa) 5 de marzo de 2022 Als supermercats Bonpreu també estan dosificant la venda d'aquest tipus d'oli a un màxim de quatre ampolles o garrafes per persona. I a la cadena Makro –que ven a empreses i que és un dels grans proveïdors de l'hostaleria- també es restringeix la comercialització de l'oli a una ampolla d'oli de gira-sol per client i dia. La por a quedar-se sense reserves d'aquesta varietat d'oli també ha obligat els establiments comercials a inflar el seu preu. En alguns comerços el litre es ven a 2,50€. La restricció de compra i la pujada del valor econòmic del producte ha despertat la indignació dels usuaris a les xarxes socials, on s'han queixat de l'elevat cost de tots els formats del producte. @mercadona no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza.

El aceite de girasol a 2.50 ?

Pero si hace meses que está fabricado y comprado.

A quien queréis engañar? pic.twitter.com/sl4IIhO8RO — vectra1982 (@vectra1982) 7 de marzo de 2022 He ido a @mercadona. El aceite de girasol, garrafa de 5L, valía la semana pasada 7,50 € y hoy casi 9€. No se puede comprar más de 5 litros por cliente.



Si lo de la pandemia nunca nos lo llegamos a imaginar antes, el racionamiento de alimentos esenciales nunca lo vimos venir. — Francisco Alonso (@FranAlonsoTw) 5 de marzo de 2022 Hace 2 semanas costaba 7,50 euros ahora 12,40. Igoal en mercadona o en el lidl o otras tiendas. Un litro costaba 1,69 ahora 2,80 euros.

No falta el aceite de girasol solamente quieren subir los precios brutalmente.

Y no fijais!!! pic.twitter.com/93Pkdb56oZ — Lachitio🇪🇦🇭🇺 (@Lachitio1) 8 de marzo de 2022 Tot i això, també han començat a aparèixer diverses fotografies de lineals de supermercats buits d'ampolles de gira-sol, causat per les compres "desproporcionades" que alguns clients efectuen per tal d'evitar un desproveïment similar al del paper de WC en l'inici de la pandèmia. ¿Soy solo yo el que piensa que limitar la venta de aceite de girasol en @Mercadona, lo único que provoca es justo lo contrario, el aumento inusitado de clientes que compran la cantidad máxima de este producto, cuando su habitual era mucho menor?@agropopular pic.twitter.com/9NhVY6wiZD — José Manuel Santana (@jmsantanag) 8 de marzo de 2022 Crida a la calma El senyal d'alarma el va donar divendres passat l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (ASEDAS), que agrupa el 75% de la cadena de distribució alimentària. L'ASEDAS va reconèixer que algunes empreses estaven adoptant "mesures de limitació" de venda d'oli de gira-sol davant el "comportament atípic" del consumidor en les darreres hores. L'entitat ha fet una crida a la calma: "la cadena alimentària espanyola és extraordinàriament eficient i té la capacitat suficient per proveir el mercat d'aquest producte", ha conclòs l'associació que aplega més de 19.000 botigues i supermercats i uns 282.600 treballadors. L'Organització de Consumidors i Usuaris també ha expressat un comunicat per transmetre un missatge de calma als compradors. Segons l'organització, la possible manca d'aquest producte no es concretaria almenys fins l'any vinent, ja que l'oli que es ven actualment prové de la collita de l'estiu passat. Així mateix, l'OCU ha informat que l'oli de gira-sol, conservat en un lloc fresc i fosc, es pot consumir fins un any després d'haver-se envasat. "És un motiu més per no emmagatzemar oli de forma compulsiva", conclou.