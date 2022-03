Les principals borses europees han obert la sessió d'aquest dimecres amb repunts després d'un dimarts marcat per les prohibicions a les importacions de petroli i gas rus per part d'Estats Units. L'Ibex-35 experimenta una forta recuperació, amb un increment del 3,18% i ja supera la barrera dels 8.000 punts; mentre que els índexs de referència de França –Cac 40- i Alemanya –DAX- han començat el dia amb pujades del 3,60% i del 3,65% respectivament. La situació també s'ha repetit a la borsa d'Amsterdam (2,41%) i al FTSE 100 de Londres (1,61%). Per altra banda, el barril de Brent continua disparat i situant-se en valors propers als 130 dòlars. En paral·lel, el preu el gas natural modera el creixement i cau un 10%.

Pel que fa als Estats Units, els parquets van tancar el dimarts amb una caiguda moderada, després de l'anunci del seu president, Joe Biden, de prohibir les importacions de petroli, gas i energia russa per la invasió d'Ucraïna. El Dow Jones va caure un 0,56%, mentre que el Nasdaq ho va fer un 0,28%. A l'Àsia, l'impacte del conflicte rus també s'ha fet palès, amb caigudes a Hong Kong (-0,51%). Pel que fa al Nikkei –l'índex de referència al Japó-, la davallada ha estat del 0,30%. En canvi, el selectiu més important de l'Índia va tancar la jornada en verd (+1,65%). Per altra banda, el preu del barril de Brent, de referència a Europa, s'ha incrementat un 1,9% més i frega els 130 dòlars. En canvi, el mercat de futurs del gas natural europeu ha caigut un 10% fins a situar-se per sota els 200 euros (192) el megawatt hora.