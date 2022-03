L’històric dirigent de CCOO de Catalunya i militant del PSUC Luis Moreno ha mort aquest dijous a Barcelona, segons ha informat el sindicat en un comunicat. Aquest barceloní nascut a Alcalá la Real (Jaén) el 1931 va ser popularment conegut a finals dels 70 per protagonitzar l’icònic cartell electoral de «Les meves mans, el meu capital; el PSUC, el meu partit.» Moreno va ser un dels fundadors durant el franquisme de les comissions obreres i posteriorment va arribar a ser elegit secretari general de la federació d’indústria. Ja jubilat va seguir vinculat al sindicat i a l’activisme social, participant activament del moviment ‘iaioflautes’.

Un Moreno ja veterà i en blanc i negre mira directament al públic, allargant-li les seves mans, masegades de treballar. Aquest va ser el disseny que van elaborar Pilar Villuendas i Josep Ramon Gómez i després escollit en un concurs d’idees organitzat pel comitè central del partit, on va rebre la benedicció de personatges de l’època com el Guti, Manuel Vázquez Montalbán i Paco Frutos, entre d’altres, segons recull un article de la ‘Revista Treball’. La imatge resultant va ser un dels cartells electorals amb què el PSUC es va presentar a les primeres eleccions democràtiques a Espanya des del cop d’Estat del 1936.

Abans de convertir-se en una de les cares del PSUC, Moreno va treballar al camp en el seu Jaén natal, on ja va tenir els seus primers problemes amb la policia franquista atesa la seva afiliació i idees comunistes. Va ser detingut i empresonat el 1960 i 1962, fins que la fustigació de la dictadura i la carestia de l’època el van obligar a migrar a Barcelona el 1964, segons recull CCOO en el seu comunicat.

Moreno va ser militant del PSUC, però va prioritzar la seva carrera com a sindicalista, tal com va quedar de manifest en les eleccions municipals de Barcelona del 1979. En aquestes aquest veí del barri de La Pau va ser escollit regidor, però va acabar declinant ocupar el seu lloc per centrar-se en la seva tasca dins del sindicat. Del camp de la seva joventut va passar a la construcció a l’arribar a Barcelona i la seva tasca dins del sindicat el va portar a ser escollit secretari general de l’esmentada federació. CCOO de Catalunya ha volgut reconèixer el seu paper «fonamental en la construcció del moviment sindical de les comissions obreres» i el seu compromís «indiscutible» amb la defensa dels drets laborals i socials, durant tota la seva vida. «Un referent que mai oblidarem», han destacat en el seu comunicat.