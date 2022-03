El preu del lloguer a Catalunya durant el mes de febrer va créixer un 9,5% respecte al mateix període de l’exercici anterior. Això suposa un encariment del 0,5% en comparació amb gener i representa el segon increment interanual més alt de l’Estat, segons un informe publicat ahir pel portal immobiliari pisos.com. Al país, el preu mitjà per metre quadrat es va situar en els 11,28 euros, una xifra que només superen la Comunitat de Madrid (12,26 euros per metre quadrat) i les Illes (12,14 euros per metre quadrat). Per altra banda, Barcelona se situa com la ciutat més cara d’Espanya, amb un import mitjà per metre quadrat de 17,56 euros (+7,8% respecte al febrer de 2020). A Girona presenta un import mitjà de 9,43 euros, un 1,3% més que l’any passat. A Lleida té un preu de 8,05 euros per metre quadrat (+0,89%), mentre que Tarragona se situa com la capital més assequible, amb un import de 7,77 euros.