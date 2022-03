L’Ajuntament de Berga estudia una nova eina per evitar el tancament de comerços i afavorir la projecció de l’eix comercial del centre històric. La proposta se sustenta en la implantació d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) que, a la pràctica, implicaria la creació d’una entitat privada formada per propietaris i botiguers que tindria capacitat de decisió sobre les accions per millorar l’àrea comercial i es finançaria a partir d’unes quotes a tots els locals comercials amb accés a la via pública dins de l’àrea delimitada.

La iniciativa forma part d’un projecte pilot impulsat per la Diputació de Barcelona que compta amb la participació d’una desena de municipis de la província de Barcelona, entre els quals s’inclou la capital berguedana. De moment, el fet d’entrar dins del projecte, ha suposat per Berga una dotació d’uns 40.000 euros repartits en dues anualitats (2021-2022) per part de la Diputació de Barcelona, que han servit per impulsar un estudi exhaustiu sobre l’estat actual de l’activitat comercial i, a la llarga, serviran per desenvolupar el pla d’actuacions en què el consistori està treballant.

De l’estudi que el consistori té sobre la taula se n’extreuen diverses dades remarcables. Per exemple, s’han comptabilitzat fins a 667 activitats comercials obertes a peu de carrer i 226 establiments no actius, que representen un 25% del total. L’informe també posa en relleu que les zones més afectades per una major concentració de comerços no actius són el carrer Major i el carrer del Roser. Partint d’aquestes dades, la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, considera que «cal posar el focus en aquest sector perquè entenem el comerç com un eix continu, que es pot recórrer a peu des del carrer del Roser fins al passeig de la Indústria, i cal evitar-ne la fragmentació». Tot i això, Rifà obre la porta a la possibilitat d’implantar APEUs en altres zones del municipi en un futur.

Per la seva part, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, es refereix al projecte com una forma d’omplir de vida la ciutat. El batlle ho vincula amb la recent reurbanització de la ronda Moreta, destacant que «les obres a la zona han permès reconvertir una carretera en un espai ple de vida que tindrà continuïtat amb altres accions que es desenvoluparan al barri vell, com ara la reurbanització del carrer Harmonia o la plaça de les Cols». Sánchez també assenyala que l’impuls del projecte ha facilitat la dotació d’uns 26.000 euros dels fons de prestació Next Generation, atorgats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que «també han de permetre tirar endavant accions en la via pública».

Implicació pública i privada

L’APEU té l’objectiu de complementar les actuacions que porta a terme l’Ajuntament. Per tant, el projecte ha de ser consensuat entre l’administració local i el teixit comercial i, en aquest sentit, compta amb el suport dels botiguers i empresaris de la comarca. El president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, mostra el seu suport a la iniciativa i ho considera «una oportunitat perquè Berga sigui una de les ciutats punteres de la província de Barcelona a l’hora d’estudiar la implementació d’aquesta eina». Serarols apunta que «l’APEU és el paradigma d’allò que nosaltres estem defensant, la col·laboració publicoprivada i la governança de la part privada». Amb tot, llança un missatge d’entusiasme amb l’esperança que la ciutadania s’impliqui i «ho tirem endavant entre tots».

En la mateixa línia, el president de Bergacomercial, Xavier Orcajo, remarca que l’objectiu de l’entitat és treballar «amb el propòsit que l’APEU pugui ser una realitat», però afegeix que, «més enllà de si el projecte es fa efectiu o no, l’estudi que s’ha elaborat ens nodreix d’una informació rica per continuar projectant el comerç, que és imprescindible perquè hi hagi vida al municipi».