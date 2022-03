La Cambra de l’Anoia ha reunit una trentena d’interlocutors, entre els quals ajuntaments de la comarca i agents socioeconòmics del territori, per donar un impuls als Polígons d’Activitat Econòmica de la comarca. La trobada, que es va celebrar al Clúster de la Pell d’Igualada, va esdevenir el marc perquè la Unió de Polígons Industrials de Catalunya presentés el pla d’acció i dinamització dels PAE que es proposa per a l’Anoia. El consell de la Cambra considera que la situació a la comarca genera preocupació entre l’empresariat a llarg termini. Per aquest motiu, diu l’ens, «s’estan adreçant tots els esforços en revertir aquesta situació i construir un pla d’acció i dinamització dels PAE de l’Anoia que tingui com a objectiu esdevenir un full de ruta per reposicionar estratègicament la comarca». L’ens insisteix que «la situació privilegiada de la comarca és una oportunitat per transformar-la econòmicament».