El Departament d’Empresa i Treball ha impulsat la digitalització de 118 empreses de la Catalunya Central des del llançament del programa ProACCIÓ 4.0 l’any 2019, i hi ha destinat gairebé 1,5 milions d’euros en ajuts directes. Concretament, segons dades del departament, es tracta de 53 empreses del Bages, 39 d’Osona, 12 de l’Anoia, set del Berguedà, cinc del Solsonès i dues del Moianès les que han rebut Cupons 4.0 d’ACCIÓ en els darrers tres anys. D’aquestes 118 empreses, destaquen les del sector de l’alimentació i productes gurmet (18%), la maquinària i els béns d’equip (15%) i la metal·lúrgia i altres productes metàl·lics (9%).

En el global de Catalunya, el total dels ajuts arriba a 12,5 milions d’euros repartits en 984 projectes de petites i mitjanes empreses, bàsicament de l’àmbit industrial, destinats a engegar processos de diagnosi o implantació de noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el ‘big data’ o la intel·ligència artificial.

Des de la primera convocatòria de Cupons 4.0 d’ACCIÓ, l’any 2019, dotada amb dos milions d’euros, el pressupost ha anat incrementant en passar dels 4,49 milions d’euros del 2020 als sis milions d’euros de la darrera convocatòria al 2021, recorda el departament. Les empreses beneficiàries han rebut fins a 8.000 euros per realitzar una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital; i fins a 20.000 euros per a la implantació d’aquests plans i la incorporació de noves tecnologies.

Per a la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Natàlia Mas i Guix, «aquest balanç permet tancar la primera etapa del ProACCIÓ 4.0 complint tots els compromisos amb l’impuls a la digitalització de 1.000 pimes de la pràctica totalitat del país, la formació de més de 200 professionals en tecnologies avançades d’Indústria 4.0, més de 350 proveïdors de tecnologies 4.0 acreditats i la publicació d’una metodologia de Diagnòstic avançat 4.0».

Segons Mas, el ProACCIÓ 4.0 «evoluciona ara cap a una transformació digital més avançada, amb l’acompanyament a la introducció de tecnologies més punteres i l’objectiu d’arribar a 2.000 empreses al 2024». Per a la directora general, «la digitalització és l’única via per garantir que disposem de més i millor indústria, la que genera valor afegit i llocs de treball de qualitat».