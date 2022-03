Ens agradi o no, transitem cap a una nova mobilitat en la qual encara es mantenen oberts una infinitat d’interrogants. A ningú se’ls escapa que els canvis legislatius mediambientals a Europa ens empenyen a una electrificació total de l’automoció que no tothom pot assumir. Polítics i industrials no avancen al mateix pas. Per mirar de donar resposta a totes aquestes qüestions, o una bona part d’elles, del 26 al 27 de maig que ve, se celebrarà a Sevilla la primera edició del Mow Forum Andalucía, un simposi obert al debat en el qual els principals protagonistes del sector de la mobilitat, la moto, l’automòbil, la indústria i la sostenibilitat plantejaran la realitat que ens ocupa i buscaran el consens en els arguments que han de marcar el futur d’aquest concepte social. L’esdeveniment comptarà amb la presidència d’honor de Sa Majestat el Rei Felip VI.

En un acte de presentació celebrat a la capital sevillana, els organitzadors de l’esdeveniment, la Junta d’Andalusia i el Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), amb la col·laboració dels Ajuntaments de Sevilla i Màlaga, han exposat els arguments d’aquestes jornades obertes a professionals i usuaris destinades a oferir solucions i respostes per afrontar aquest camí cap a la nova mobilitat. Hi van intervenir el Conseller de la Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta d’Andalusia, Elías Bendodo; el president del RACE, Carmelo Sanz de Barros; l’alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz i l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre.

Sota l’epígraf ‘New Mobility Order in the World’, la trobada internacional buscarà analitzar i debatre respecte als reptes, impactes i conseqüències que l’Agenda 2030-2050 i el Pacte Verd Europeu (Objectiu Emissions Zero) tenen sobre la indústria del sector d’automoció i l’usuari de la mobilitat. El debat anirà molt més enllà de consideracions tècniques, en un cara a cara que enfrontarà opinions dels principals fabricants del sector amb els legisladors que empenyen cap a un camí que pot ser de no retorn.

Un nou ecosistema

Més enllà de l’electrificació (que com tothom sap va per barris/països, avançant a ritmes desiguals), la trobada d’especialistes busca analitzar a deu plafons de debat els detalls d’aquesta transició cap a un univers hiperconnectat en el qual les necessitats de desplaçament de les persones se situaran per sobre de la mobilitat tal com la concebem en aquest moment. A ningú se li escapa que les normatives mediambientals estan empenyent tots els sectors relacionats amb el transport (de persones i de mercaderies) cap a un terreny en el qual els canvis se succeeixen de forma vertiginosa.

Els fabricants de vehicles, cotxes, motos, furgonetes i camions, abracen noves fórmules de mobilitat que poc a poc van imposant molt més lluny que la mateixa essència del desplaçament com a necessitat. Apareixen nous actors, empreses tecnològiques, empreses emergents avançades que comencen a conviure ja a qüestionar els models tradicionals del sector de l’automoció.

Més que elèctrics

En la trobada internacional Mow Forum Andalucía s’analitzaran tots els avenços tecnològics en sistemes de propulsió (no necessàriament elèctrics) i emmagatzematge d’energia, així com l’impacte dels augments en la densitat poblacional derivada de la concentració a grans megalòpolis, al costat de la creixent sensibilitat ciutadana cap al medi ambient. Elements estratègicament interrelacionats que protagonitzen una transformació fonamental en la manera de desplaçar-se dels ciutadans.

D’aquesta manera, autoritats governamentals i responsables de la definició del marc regulatori d’aplicació, alts representants del sector empresarial i líders d’opinió, comptaran durant les dues jornades amb la participació de l’usuari i consumidor final, que, sens dubte, permetrà als diferents agents implicats intercanviar els seus plantejaments i perspectives a curt, mitjà i llarg termini amb l’objectiu comú de construir un model de transició ordenat, pragmàtic i realista en l’evolució a una nova mobilitat sostenible, connectada i eficient.

Una fotografia completa

Aquest fòrum de debat va més enllà de l’exposició d’una o altra tecnologia i eludeix el posicionament específic feia qualsevol de les solucions que es proposen per a un futur a mitjà i llarg termini. Allà arrela l’interès de la trobada que busquen un enfocament molt més social i útil dels nous conceptes de mobilitat. Els organitzadors busquen oferir una fotografia completa del que estem afrontant des de tots els àmbits, posicionant i argumentant cada una de les propostes que planegen al sector, sempre des d’un punt de vista objectiu de l’usuari.

Els nous models de negoci, el canvi del sentit de la propietat i la implementació de noves estratègies industrials condicionen el futur de la mobilitat que ha de ser, sí o sí, sostenible. I sobretot, argumentada. Al fòrum confluiran diferents perspectives d’anàlisi i formaran un desenvolupament sobre el qual l’usuari podrà trobar el seu millor posicionament, el seu espai de confort més adequat.

¿Un futur sense carreres?

Indústria, institucions i usuaris coneixeran de primera mà els secrets de la nova era de la mobilitat, incloent-hi un repàs sobre l’important paper del món de la competició que sempre ha actuat com a banc de proves i que té molt a dir de cara al futur.

¿Deixarem de veure carreres de F1 i MotoGP? Stefano Domenicalli (CEO de la F1) i Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna) aportaran la seva visió de continuïtat de la competició que té molt a dir com a aglutinador social.

La conscienciació per una transformació ordenada i sostenible no ha fet sinó començar. Des de Mow Forum Andalucía ens convidaran els dies 26 i 27 de maig a endinsar-nos-hi. Després del debat, una mena de Davos del sector de la nova mobilitat, s’elaborarà un decàleg per guiar fa un futur que ja és avui.