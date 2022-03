PIMEC ha mantingut aquest dijous una reunió amb la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, on ha exposat la situació actual de les pimes catalanes del sector agroalimentari i ha destacat que existeix un greu problema d'abastiment de primeres matèries bàsiques, com cereals, pinsos, olis i fertilitzants, entre d'altres. Això repercuteix en un augment dels preus, que ja anaven incrementant des de finals del 2020. En aquest sentit, els membres de la patronal han posat com a exemple que el preu internacional dels fertilitzants ja havia crescut el 2021 un 251,7%, i ara encara més. PIMEC demana que l'Estat i la UE habilitin mesures urgents per afrontar la "situació crítica".

PIMEC també ha recordat que les pimes catalanes estan fortament afectades pels elevats preus de l'energia, com va posar de manifest dimecres en la presentació dels resultats d'una enquesta sobre l'impacte d'aquesta problemàtica en el teixit empresarial. També, ha recordat l'encariment del preu del transport, terrestre i marítim, i que tots aquests increments dels costos estan deteriorant els nivells de liquiditat de les empreses, provocant greus problemes de tresoreria.

D'altra banda, la patronal ha alertat que la guerra a Ucraïna també pot portar una greu crisi de preus en certs aliments, que pot tenir una important incidència en els col·lectius socials i les famílies més vulnerables, per l'afectació a productes bàsics com l'oli de gira-sol, la llet, els ous, els derivats dels cereals o el pollastre. Els membres de l'entitat han manifestat que la PAC no hauria de ser restrictiva amb la producció, en aquest moment excepcional.

Per tot això, la patronal ha defensat proposar a l'ICO l'allargament dels terminis de retorn dels préstecs atorgats amb motiu de la covid-19 i crear una línia especial similar per ajudar a les empreses agroalimentàries a pal·liar els efectes de la guerra. També, s'ha demanat millorar les línies ICF per al subministrament en una línia extraordinària per al sector, així com instrumentar una línia d'avals en condicions avantatjoses, per exemple via societats de garantia recíproca i CERSA. A més, PIMEC ha instat l'Estat i la UE a què habilitin un canvi normatiu que doni la possibilitat d'abastir-se als mercats nord-americà i sud-americà, com ja han fet els països del Magreb i de l'Orient Mitjà, i sol·licita establir aliances amb altres països per tal de garantir l'abastiment a través de convenis bilaterals o en el marc de la UE.

Finalment, considera oportú emetre missatges que donin tranquil·litat al sector i els seus mercats, com per exemple declaracions d'alt nivell de països que disposen de reserves de cereals, comprometent-se a posar a disposició de la resta de països europeus els seus estocs per a les cabanes de bestiar.