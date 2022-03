Seat xifra entre 2.500 i 2.800 persones l’excedent de plantilla fins al 2026 per la transició cap a la fabricació del cotxe elèctric, que comportarà una reducció d’un 30% de les hores de feina en comparació amb el de combustió. Així ho va anunciar l’automobilística en la quarta reunió amb els sindicats per negociar el conveni col·lectiu de l’empresa i que va tenir lloc dimarts.

Fonts de Seat van confirmar ahir que en una primera valoració de l’estructura actual de la plantilla estimen que hi ha 1.800 llocs de treball directes i 1.000 indirectes que podrien no tenir càrrega de feina amb l’electrificació del grup. L’empresa aposta per reorganitzar progressivament l’estructura per «garantir un model de negoci sostenible» Alhora, afirma que cal «definir el futur de Seat Components», la planta que el grup té al Prat de Llobregat, que fabrica caixes de canvi i que esperava rebre l’encàrrec de fabricar el motor elèctric. Fonts de l’empresa asseguren treballar per trobar «solucions alternatives a través de consens» amb els sindicats, en cas que es confirmi que qui s’endú la càrrega de feina és la planta d’Audi a Hongria.

Seat recorda que «sense l’electrificació no existeix un pla B» i admet que la transició és «un repte» i per això estan fent «un gran esforç inversor» de més de 5.000 milions d’euros fins al 2025, tot i les pèrdues dels anys 2020 i 2021. L’empresa està a l’espera de participar en el PERTE del vehicle elèctric i connectat, a través del qual Volkswagen vol rebre recursos per instal·lar una planta de cel·les de bateries a Espanya.

Els sindicats insisteixen que els càlculs d’excedents s’expliquen no només per la reducció d’hores que comporta fabricar el cotxe elèctric sinó perquè Seat s’encarregaria de la plataforma més petita del grup, fet que redueix la rendibilitat de Martorell i «posa en qüestió la viabilitat de la companyia», indiquen. Per això reclamen abordar una alternativa industrial de futur per al centre del Prat, encarant-lo al negoci de l’electromobilitat sostenible, i aconseguir l’adjudicació de models d’un segment superior i garanties d’ocupació perquè no s’executin «mesures traumàtiques» amb la plantilla sobrant.