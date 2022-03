El Tribunal Constitucional ha anul·lat per unanimitat bona part de la llei catalana que regula els preus del lloguer, però la decisió de l'alt tribunal tindrà efectes en els contractes signats a partir d'ara. El Constitucional ha estimat el recurs presentat pel PP contra la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges, que establia que els lloguers havien de respectar el preu de referència en el mateix entorn urbà i no podien pujar respecte a l'anterior contracte. Considera que la Generalitat envaeix competències de l'Estat, que ha de garantir un "mercat únic".

En concret, el TC declara inconstitucionals els articles, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 16.2, així com diverses disposicions. Remarca que la Constitució reserva a l'Estat la potestat de fixar les bases de les obligacions contractuals i li atribueix la competència per establir els criteris d'ordenació general del sector de la contractació privada. I això és així, continua, perquè hi ha la "necessitat de garantir un comú denominador en els principis que han de regir les obligacions contractuals".

Ara bé, aquesta resolució no afecta les situacions jurídiques consolidades. Els contractes formalitzats amb anterioritat al moment de la present resolució es mantenen en els seus termes.