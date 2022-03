La Confraria de Barcelona ha decidit paralitzar la seva activitat pesquera a partir de dijous, 17 de març, a causa de l’auge del preu del gasoil. Algunes embarcacions que pesquen de nit ja no han sortit al mar aquest divendres, en considerar «inviable» l’activitat per l’alça del preu dels carburants a causa de la guerra a Ucraïna.

El president del gremi, José Manuel Juárez, ha explicat a Efe que la decisió s’ha pres aquest matí en una reunió urgent. A més, ha avançat que, molt probablement, més organitzacions de pescadors d’altres punts del litoral català prendran mesures similars.

Juárez ha destacat que els mariners cobren en funció de les captures, sense que hi hagi un mínim garantit, per la qual cosa veuen amb especial preocupació l’augment dels costos per l’alça del preu del gasoil.

«Per a ningú és ja viable sortir a pescar, invertint jornades de 12 i 14 hores diàries per treure’t una cosa que difícilment cobrirà els costos», ha lamentat Juárez. «Jo fa 14 anys que pesco i la setmana passada, després de jornades tan llargues, només vaig aconseguir un benefici de 60 euros», ha manifestat.

La flota de la Confraria de Barcelona, integrada per una desena d’embarcacions, tenia previst fer una parada programada de 41 dies a partir de l’1 d’abril, però ara avançarà aquest període d’inactivitat, amb la qual cosa estarà 54 jornades laborables sense sortir al mar. Per aquestes aturades programades, Juárez augura escassetat de productes als punts de venda.