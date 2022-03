El 2022 serà l’any de Marta Ortega, elegida a finals de novembre passat pel consell d’administració d’Inditex presidenta a partir de l’1 d’abril en substitució de Pablo Isla, un alt executiu que ha catapultat el negoci fins a situar-lo al capdavant de l’Ibex amb un valor en borsa pròxim als 90.000 milions d’euros. L’ascens de la filla petita d’Amancio Ortega, fruit del seu segon matrimoni amb Flora Pérez, culmina el procés de relleu generacional iniciat el 2011, quan el fundador va cedir la presidència a Isla.

A la nova presidenta, que ha portat a terme diverses funcions a l’empresa des del 2007, li tocarà demostrar que té les seves pròpies qualitats per gestionar un imperi que ha convertit el seu pare en un dels homes més rics del món. El cognom no ha de ser una càrrega com podria ser-ho per a Julian i Sean Lennon, fills John Lennon, un dels quatre Beatles; sinó que pot ser una virtut, com va passar amb la dissenyadora de moda Stella McCartney, filla de Paul, autor de temes com ‘Yesterday’ o ‘Hey Jude’, que ha tingut una carrera autònoma.

També ho explica el Financial Times, que, en vista dels crítics que alerten sobre la «prevalença de l’ADN sobre l’MBA», defensa que «mantenir els hereus al capdavant de la companyia és un ingredient d’èxit a llarg termini a les grans empreses familiars», sempre salvant excepcions com els Gucci, protagonistes de l’última pel·lícula de Ridley Scott.

N’hi ha precedents: Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que va rellevar el seu pare, Emilio, quan va morir el setembre del 2014; o les germanes Marta i Cristina Álvarez, que van heretar el tron d’El Corte Inglés d’Isidoro Álvarez, també mort fa set anys. Tant a l’Ibex com fora d’aquest la representació femenina encara continua sent escassa.

La nova presidenta és la preferida del seu pare, asseguren els qui els coneixen. Amancio Ortega va tenir en el seu primer matrimoni amb Rosalía Mera (morta el 2013), de qui es va separar, dos fills: Sandra i Marcos. La primera és la dona més rica d’Espanya, al ser la segona accionista de l’imperi Inditex. Al divorciar-se els seus pares, Sandra es va mantenir sempre al costat de la mare i allunyada dels focus. Marcos, d’altra banda, pateix una important discapacitat.

Vida social

Marta té més vida social al moure’s tant al món de l’hípica, una de les seves passions, com en la moda. Està casada en segones núpcies amb l’exrepresentant de models Carlos Torretta –fill del dissenyador de moda Roberto Torretta–, després de divorciar-se del genet Sergio Álvarez Moya. El seu casament, el novembre del 2018, va ser un dels esdeveniments de l’any, amb actuacions en directe de Chris Martin, el vocalista de Coldplay; Norah Jones, o Jamie Cullum, entre d’altres.

En unes declaracions a ‘The Wall Street Journal’, Marta Ortega declarava que no tenia pensat adoptar un càrrec formal en l’executiva de l’empresa, tot i que s’hi mostrava «oberta». «La veritat, m’agradaria ser a prop del producte, que va ser el que el meu pare sempre va fer, seré on l’empresa més em necessiti», va afirmar.

Dit i fet, Ortega, que el 10 de gener complirà 38 anys, es convertirà en presidenta acompanyada per un conseller delegat, Óscar García Maceiras; i un comitè de direcció, contribuirà a feminitzar un territori encara molt masculí, el de les cúpules de l’Ibex, que encara compten amb poca presència de dones. A partir de l’abril hi haurà tres presidentes de companyies de la principal referència borsària espanyola: Marta Ortega (Inditex), Ana Botín (Santander) i Beatriz Corredor (Red Eléctrica). A aquestes s’hi afegeixen les conselleres delegades: María Dolores Dancausa (Bankinter) i Cristina Ruiz (Indra).

Lluny de ser igualitària

És evident que la quota femenina en els consells d’administració de les grans cotitzades espanyoles encara es troba molt lluny de ser igualitària. A l’exercici del 2020, la presència de les dones a les cúpules de les empreses espanyoles se situava en el 27,6%, segons recull l’informe ‘Remuneració dels consellers de les societats cotitzades’ elaborat per KPMG Abogados. Aquesta xifra, que ha millorat substancialment en els últims anys, encara és lluny de l’objectiu del 40% recomanat pel supervisor borsari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per a l’any 2022.

No obstant, també s’han de destacar els avenços en aquest sentit, ja que quan es va elaborar el Codi de Bon Govern de la CNMV l’any 2015, la presència de les dones en els consells de les cotitzades espanyoles se situava en el 15,6% (19,6% en el cas de comptabilitzar només l’Ibex) de cara a l’objectiu del 30% que es fixava per al 2020. Amb les xifres sobre la taula, el regulador borsari va decidir el juny de l’any passat elevar la recomanació al 40% per al 2022. Els experts avisen que aquest objectiu previsiblement arribarà més endavant, ja que unes 14 empreses de les grans cotitzades espanyoles encara incompleixen la quota del 30% amb què haurien d’haver tancat el 2020.