La santfruitosenca Dayco, l’antiga Cremsa, tancarà avui definitivament. L’activitat productiva ja va cessar el passat 28 de febrer, i des d’aleshores un petit equip «de contingència» ha estat «acabant de lligar caps». S’han acabat d’enllestir les últimes tasques en recursos humans, comptabilitat i neteja de la planta i del magatzem, explica el cap de la planta, Antoni Porcel. Dimecres es va fer l’última venda. «Ja no sortirà res més de la planta, ni peces ni maquinària», diu Porcel. L’estoc de peces ha estat traslladat a una planta del grup a Polònia, i també algunes de les màquines. Amb tot, part de la maquinària roman a Sant Fruitós. Segons Porcel, hi ha interès en alguna empresa bagenca d’ocupar en el futur la nau de Dayco per impulsar-ne una nova activitat, no relacionada amb la que hi feia fins ara la multinacional nord-americana.

La setantena de treballadors de la planta bagenca han estat acomiadats progressivament des de començaments d’any. Finalment, el tancament de la planta s’ha fet amb un «bon acord», segons expliquen fonts d’UGT, el sindicat que ha estat majoritari a la fàbrica de Sant Fruitós. Dayco manté activa una altra divisió a Espanya, una agència comercial de compra-venda de recanvis. Dayco va anunciar el maig de l’any passat a la plantilla la intenció de culminar un tancament progressiu de la planta. Els motius que va esgrimir la companyia eren productius i econòmics, amb unes pèrdues sostingudes en el temps, d’un milió d’euros el 2018, 2,9 el 2019, 1,1 el 2020 i 1,8 que es preveia llavors per al 2021. En conjunt, en els últims anys, les pèrdues acumulades sumaven 17 milions d’euros. La situació tenia a veure tant amb el context del mercat de l’automoció, del qual Dayco és proveïdor, com la situació del grup en general i de la planta de bagenca en particular, explicava l’empresa en un comunicat. Per a Dayco, l’augment del cost de l’energia generava un desavantatge competitiu ja que la majoria dels seus clients es troben a Europa de l’Est, fet al qual s’afegeix la baixa demanda, l’aparició de noves formes de motorització o la concentració de fabricants d’automòbils «que fa que cada vegada hi hagi menys motors, amb menys accessoris i més competitius». En aquest context, la multinacional ha impulsat una reorganització de la companyia que ja ha provocat el tancament de dues plantes als Estats Units i la concentració de tres plantes al Brasil. L‘origen de la planta al Bages, especialitzada en la fabricació de politges de transmissió, va ser, el 1949, la fundació de de Construcciones Radio Electromecánicas SA (Cremsa) a Manresa. El 1967, l’empresa traslladava la seva seu a Sant Fruitós. En diverses fases, l’empresa s’ha anat integrant en grans grups del sector, fins a l’entrada en la multinacional Dayco el 2001.