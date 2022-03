La inflació va tancar el febrer a Catalunya en un nivell rècord en situar-se en el 7,4 %, dues dècimes per sota de la mitjana espanyola, la més alta en 35 anys com a conseqüència de l’alça del preu de l’energia i els carburants per la invasió russa d’Ucraïna.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va donar a conèixer ahir la dada de l’IPC del febrer, un indicador que al gener es va situar a Catalunya en el 5,9 %. L’INE va assenyalar que la taxa de l’IPC del 7,6 % per a tot Espanya és la més alta des de desembre del 1986 i està dues dècimes per sobre de l’estimació avançada fa dues setmanes. Amb l’alça de febrer, la taxa d’inflació interanual torna a pujar després de baixar al gener respecte al desembre, quan va passar del 6,5 % al 6,1 %, i va trencar una tendència de creixement de ja deu mesos seguits. El repunt dels preus a Catalunya s’explica per l’encariment de l’energia i els carburants, que queda plasmat en augments del 22,3% de l’índex de l’habitatge i del 12,9 % del transport, respecte al mateix mes de l’any passat. En l’augment dels preus del grup de l’habitatge hi influeix especialment el fort increment del cost de l’electricitat, encara que també, en menor mesura, el del gasoil per a calefacció. L’alça dels carburants i lubrificants per a vehicles personals és darrere del repunt del cost del transport.