La cooperativa Mengem Bages ha iniciat una campanya per lluitar contra el malbaratament alimentari i donar sortida a aliments que, si no, acabarien a les escombraries. L’acció consisteix a calcular les minves (aliments que es poden menjar però ja no es vendran) i oferir-los de franc als clients. L’acció, en fase de proves el febrer, ha sigut un èxit i s’ha obsequiat la clientela amb diversos productes. Al món un terç dels aliments acaben a les escombraries. La iniciativa bagenca intenta fer-hi front a escala local.