El nombre d‘afiliacions al Bages no agafa velocitat de creuer. El mes de febrer, la xifra va créixer respecte del mateix mes de l’any passat tan sols el 2,7%, el menor percentatge d’entre les comarques grans de Catalunya (amb almenys 100.000 habitants i 40.000 afiliacions). La mitjana catalana va ser del 3,9%. D’aquesta manera, la comarca va tancar el mes amb 76.379 afiliacions, el 2,2% del total català. Respecte del mes anterior, la variació va ser zero a la comarca, sis dècimes per sota de la mitjana nacional. El Bages va ser l’única comarca amb un creixement zero en afiliacions; en contrapunt, el Baix Empordà va ser la que més va créixer en aquest grup de comarques grans, amb l’1,7% en un mes.

L’Anoia, l’altra comarca del territori inclosa en aquest grup capdavanter quant a habitants i afiliacions, va registrar un millor comportament que el Bages, amb un creixement mensual del 0,2% i anual del 3,8%, gairebé en línia amb la mitjana catalana. En aquest grup de comarques els majors increments de les afiliacions les van registrar la Selva (6,7%), el Baix Empordà (6,2%) i el Baix Penedès (6,0%).

En la resta de comarques de la Catalunya central, l’evolució de les afiliacions és força diversa. Així, la Cerdanya és la segona del rànquing comarcal català, amb un increment interanual del 9,6%, amb un total de 9.617 afiliacions, només per sota de l’Aran, amb un augment del 18,1%. El Moianès també se situa per damunt de la mitjana catalana, amb una augment del 4,6%, amb 6.880 afiliacions. Per sota de la mitjana, a banda de l’Anoia i el Bages, figuren el Solsonès, amb una puja del 3,1% (6.411 afiliacions) i el Berguedà, que se situa una dècima per sota del Bages, amb un augment del 2,6% (16.503 afiliacions).

L’evolució a Catalunya

Respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt català augmenta lleugerament per sobre del d’homes (59.706 afiliades enfront dels 58.931 afiliats), cosa que suposa un augment interanual del 4,0% i 3,4%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta, on els homes afiliats disminueixen lleugerament (-0,9%). El nombre d’afiliats de menys de 30 anys és el que més augmenta (11,0%) i el de 30 a 44 anys és l’únic que disminueix (-0,1%). Per edats, al febrer el 16,2% dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 36,3%; els de 45 a 54, el 28,6%, i els de 55 anys o més, el 18,9% del total.

En relació amb el mateix mes de l’any anterior tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït lleugerament (-0,1%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l’únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 26 comarques. El col·lectiu més jove ha augmentat, percentualment, molt per sobre que la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques (excepte a la Terra Alta). Al conjunt de Catalunya els afiliats de menys de 30 anys han augmentat un 11,0%.