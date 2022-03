Una part de la indústria agroalimentària espanyola quedarà paralitzada si en quatre setmanes no troba un substitutiu per a l’oli de gira-sol, utilitzat per a l’elaboració de multitud de productes, des de brioixeria fins a conserves en salses i fregits, i les reserves no aguantaran més d’un mes.

La guerra a Ucraïna ha aturat l’activitat a les refineries d’aquest país, del qual Espanya rep el 62% de l’oli de gira-sol que utilitza, els barcos no circulen per l’estret del Bòsfor i ja només queda l’oli que quedava als estocs.

El desproveïment «és imminent», ha expressat a Efe Rubén Moreno, director general de Produlce, associació que representa les empreses del sector dels dolços, les galetes i la pastisseria i a la qual pertanyen Bimbo, Gullón i Nestlé, entre moltes altres.

«Tenim els estocs al límit. D’aquí a un parell de setmanes les empreses més petites s’hauran quedat sense oli de gira-sol, i en un termini màxim de quatre setmanes, totes les empreses», ha afegit Moreno.

En el mateix sentit s’han manifestat representants de l’Agrupació Espanyola de Fabricants de Conserves Vegetals (Agrucon) iel secretari general de l’Associació Nacional de Fabricants de Conserves de Peixos (Anfaco-Cecopesca), Juan Vieites, que ha afirmat que el desproveïment arribarà en tres setmanes o un mes.

«Gran preocupació»

La desaparició de les ampolles d’oli de gira-sol als supermercats, la limitació de la seva venda i la seva pujada de preu, segons han denunciat algunes organitzacions, han sigut les primeres evidències de les implicacions que la invasió de Rússia a Ucraïna té per a aquest producte i per al consumidor.

Però aviat ha saltat també l’alarma sobre la seva repercussió en la indústria, que necessita aquest producte en gran quantitat per a fregir en restaurants i en empreses de ‘snacks’, per a l’elaboració de brioixeria i per a la transformació i conserva d’aliments i salses, entre d’altres.

Segons un estudi del consultor oleícola Juan Vilar al qual ha tingut accés Efe, a l’any es consumeixen a Espanya 193.200 tones d’oli de gira-sol dins de la llar, mentre que per a l’ús industrial, d’hostaleria i restauració se’n destinen 186.800 tones.

«Estem molt preocupats», diu Vieites, que ha detallat que les empreses del sector fan servir 98.000 tones d’olis vegetals cada any, un 44% és d’oliva i la resta, de gira-sol.

A la recerca de més oli

Ara, tant ells com la resta dels sectors industrials busquen a contrarellotge nous orígens per a l’oli de gira-sol, com l’Argentina, el Brasil i Sud-àfrica, mentre intenten desenvolupar noves formulacions per a les seves receptes amb altres tipus d’oli.

Des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) s’ha destacat que Espanya és el màxim productor a nivell mundial d’oli d’oliva i que això pot atenuar la situació de desproveïment d’oli de gira-sol, però a les indústries no els resulta equivalent.

«Desgraciadament, a nosaltres [l’oli d’oliva] no ens serveix, no té les característiques ideals per ser un substitut del gira-sol, començant pel gust, que és molt més fort i no és neutre», ha assenyalat Moreno.

Les empreses de Produlce es fixen en altres olis que a Espanya són molt minoritaris, com el de coco, colza o palma, i els seus departaments d’investigació treballen en el desenvolupament de noves receptes amb aquests olis per poder aconseguir un producte el més semblant possible a l’original.

Si superen aquest repte, les empreses després han de canviar l’etiquetatge del producte per reflectir la nova recepta i els ingredient utilitzats, situació que Moreno ha dit que generarà un nou «coll d’ampolla» perquè no hi haurà ni dissenyadors, ni impremtes, ni material plàstic suficient per fer aquest canvi en tan poc temps.

¿Risc de desproveïment d’oli d’oliva?

Per a les empreses d’Anfaco, que ja compten amb part la seva producció a base d’oli d’oliva, recórrer a aquest greix tampoc resol el problema perquè, com indica Vieites, «s’està subministrant poc i també està pujant de preu». Segons el consultor Vilar, 190.000 tones d’oli d’oliva van a la indústria agroalimentària cada any a Espanya i 347.000 tones es destinen al consum en llars.

Aquest analista ha alertat que si la situació a Ucraïna s’allarga i s’afegeix a una mala previsió de producció d’oli d’oliva per a aquesta campanya, aquest producte podria també patir desproveïment. No obstant, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assegurat que l’estoc d’oli d’oliva permet donar tranquil·litat i seguretat que no faltarà.

Vieites, no obstant, ha indicat que han demanat a les autoritats que es revisin les normatives relatives als aranzels per importar de determinats països, així com les de pesticides i fitosanitaris, per poder comprar oli de gira-sol d’orígens dels quals de moment no poden perquè no s’ajusten als requeriments exigits.