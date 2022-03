Nova subhasta d’energies renovables. El ministeri per a la Transició Ecològica preveu celebrar una petita subhasta renovable el 6 d’abril de 2022, segons la proposta que ha tret aquest dijous a consulta pública. Hi haurà en joc 500 megawatts de potència, lluny dels 3.000 megawatts de les dues licitacions anteriors, dels quals 200 megawatts seran de solar termoelèctrica, 140 megawatts per a biomassa i 20 megawatts per a altres tecnologies com biogàs, hidràulica o maremotriu. D’aquesta manera, es tracta de complir el calendari de subhastes fins a 2025 dissenyat per l’Executiu que es comprometia a subhastar 19.500 megawatts de diferents tecnologies fins a 2025. A més, s’inclouen 140 megawatts per a instal·lacions fotovoltaiques petites en un nou intent de l’Executiu per atraure aquests productors.

En la subhasta anterior, que es va celebrar a l’octubre, es van reservar 300 megawatts per a la solar distribuïda, però només se’n van adjudicar 5,75 megawatts. Des del sector es va al·ludir a unes condicions «molt restrictives» perquè tenia un marcat caràcter local (es tenia en compte la població propera al lloc i la participació ciutadana), mentre que fonts de l’Executiu van apuntar al preu de reserva màxim, que és secret i que podria haver suposat la desqualificació d’alguns projectes petits.

De fet, després de conèixer els resultats del concurs, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va reconèixer que la quota reservada a «instal·lacions petites» encara no havia aconseguit assentar-se «com un plantejament atractiu i generalitzat», però avançava que el continuarien «mantenint en les següents convocatòries». «Creiem que és una aposta que val la pena», va dir Ribera fa dos mesos.

I així ha sigut en la petita subhasta que l’Executiu preveu celebrar l’abril de l’any que ve, ja que s’hi inclou una nova reserva específica per a aquestes instal·lacions i es mantenen les condicions de l’anterior subhasta. Així, entre altres requisits, el titular de la instal·lació ha de ser una cooperativa d’almenys 10 integrants, una administració o entitat pública local com un ajuntament o que el 25% del capital social o el finançament necessari per executar el projecte provingui de 4 participants de caràcter local.

«Els petits sistemes de generació distribuïda reben més suport perquè aporten més eficiència, requereixen menys infraestructures de xarxa i, per tant, no gasten tanta energia. També s’ha considerat la necessitat de democratitzar el sistema elèctric buscant la participació activa dels ciutadans i d’altres agents, com pimes i entitats locals, en el desplegament de les tecnologies renovables», explica el Departament de Transició Ecològica en el seu comunicat.

Tercera subhasta

És la tercera subhasta que es realitza des que la vicepresidenta Ribera va arribar al Ministeri per a la Transició Ecològica i va descartar el model anterior, dissenyat per l’exministre Álvaro Nadal, en el qual se subhastava la potència dels projectes i no la generació, com ara, a un preu fix per megawatt-hora. La primera es va celebrar fa gairebé un any, el 24 de gener de 2021, amb 3.000 megawatts, dels quals 1.000 van ser destinats a la fotovoltaica i 1.000 a l’eòlica, i la segona subhasta, també amb 3.000 megawatts disponibles i celebrada a l’octubre, també va ser protagonitzada per aquestes dues energies.

En els dos concursos Capital Energy es va consolidar com la gran vencedora al costat de Forestalia, mentre que les elèctriques tradicionals es van apartar, sobretot en la segona licitació, que es va celebrar enmig d’una enorme tensió amb el Govern per la «destralada» per l’alça dels preus del gas. L’Executiu té pendent, a més, convocar les subhastes de contractes de compra d’energia en les quals els operadors dominants –Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP– hauran d’oferir un percentatge de la seva capacitat de generació perquè les petites comercialitzadores i els grans consumidors i indústries puguin adquirir-la i així s’abaixi el preu d’aquest subministrament.