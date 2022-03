El Govern vol impulsar l’ús de renovables tèrmiques en empreses i sector públic. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una línia d’ajudes de 150 milions d’euros que pretén incentivar el canvi dels combustibles fòssils per vapor en negocis com les bugaderies o per bombes i plaques tèrmiques als hotels, però també impulsar canvis en els edificis del sector públic. Aquest programa s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les subvencions seran gestionades per les comunitats autònomes. Després d’un repartiment «partint de criteris objectius com el pes dels sectors en cada comunitat autònoma», Catalunya és la comunitat que rebrà més ajudes, amb 27,3 milions d’euros, seguida de Madrid (22,8 milions d’euros) i Andalusia (22,4 milions d’euros). La Rioja i Cantàbria són les comunitats que rebran menys fons, 1,4 i 1,6 milions d’euros, respectivament. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, per la seva banda, comptaran amb 153.422 euros i 136.568 euros, respectivament. El pressupost que es quedi sense destinació quedarà per a ampliacions futures en funció de com s’executin els fons inicials.

Les ajudes, que s’atorgaran en règim de concurrència simple, estaran vigents fins al 31 de desembre del 2023 i el seu objectiu és fomentar el desplegament de fonts d’energia renovable tèrmica en sectors productius com l’industrial, l’agropecuari, el de serveis (neteja, assecatge, banys tèrmics per tractar superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d’ús industrial, bestiar i hivernacles, etc), però també en establiments i infraestructures del sector públic (aigua calenta sanitària i climatització), així com actuacions que escometin empreses en modalitat de serveis energètics en el sector residencial, de manera que contribueixin al procés de descarbonització de l’economia i, en el cas de les empreses, consolidin la seva competitivitat al mercat

Les renovables d’ús tèrmic són aquelles que subministren calor a processos industrials o per a la climatització i l’aigua calenta sanitària en l’ús domèstic. Entre les principals, destaca l’energia solar tèrmica (plaques solars d’aspecte similar a les fotovoltaiques que aprofiten la radiació del sol per escalfar qualsevol fluid, com l’aigua); la geotèrmia (energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície de la terra que a través d’una bomba de calor permet obtenir calefacció i refrigeració renovable); energia ambient com l’aerotèrmia i hidrotèrmia (en aquest cas una bomba de calor extreu la calor de l’entorn natural –aire o aigua– a través d’un evaporador i la transfereix a l’interior d’un edifici o a processos industrials); la biomassa (aquella que s’obté a través de la descomposició de residus orgànics, d’origen vegetal o animal), o les microxarxes de calor i fred de menys d’un megawatt de potència.

Les ajudes s’executaran a través de dos programes d’incentius: el primer, dirigit a sectors de l’economia; i el segon, al sector públic. L’ajuda atorgada cobrirà el 70% d’aquests costos al sector públic i fins al 45% en el cas de petites empreses, i en els dos àmbits s’incrementarà en un 5% en zones de repte demogràfic: municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants. Entre els costos subvencionables s’inclouen, entre d’altres, la inversió en equips i materials, els costos d’execució de les obres o els sistemes de control i monitoratge tant de la producció com de la demanda d’energia tèrmica, així com obres civils necessàries per a l’execució dels projectes. Atès el caràcter incentivador del programa, només s’admetran actuacions iniciades posteriorment a la data de registre de la sol·licitud de l’ajuda o de la seva publicació al BOE, quan es tracti del sector públic.