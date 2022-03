L’Àrea Metropolitana de Barcelona compta amb 9 noves instal·lacions de TecnoGrabber i TecnoGrapes, uns sistemes que ajuden a retenir residus sòlids que sobreïxen en episodis de pluges fortes i que acaben desembocant a rius i mars. En total, es preveu que amb aquesta actuació es puguin aturar unes 65 tones de residus en un any. Montgat, Badalona, Sant Adrià del Besós, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Gavà i Sant Feliu de Llobregat són els municipis que ja disposen d’aquest sistema, en el marc d’una licitació feta per Aigües de Barcelona i que ha recaigut en l’empresa TecnoConverting Engineering, amb seu a Sant Fruitós de Bages.

Les TecnoGrabber són uns sistemes que s’instal·len a l’interior dels col·lectors d’aigua residual de la ciutat, consten de diverses malles (en funció de les mides del col·lector) que retenen els residus que hi ha al clavegueram i que són arrossegats en els episodis de pluges intenses. Es tracta d’unes malles que s’integren als col·lectors d’aigües residuals, de baix cost i fàcil instal·lació, i que fan de contenció dels residus sòlids.

Els municipis compten amb una xarxa secundària de desaiguat que s’utilitza en cas de pluges abundants quan el circuit habitual de clavegueram no pot absorbir tota l’aigua. Però sovint aquesta xarxa alternativa no compta amb cap filtre i els residus sòlids acaben desembocant al riu o al mar. El clima mediterrani, amb períodes de pluges més fortes precedits de sequeres, agreuja aquesta problemàtica i afavoreix que arribin moltes tones de residus als rius i als mars que es podrien evitar. Quan fa temps que no plou, els residus sòlids es van acumulant a la xarxa de clavegueram fins que arriben les pluges, els arrosseguen i, si el cabal d’aigua és molt intens, la xarxa no pot absorbir-lo i l’aigua es desvia per aquestes xarxes secundàries, sense filtres.

És aquí on entren en joc les TecnoGrabber: s’instal·len en aquestes xarxes secundàries, i retenen els residus (per exemple tovalloletes higièniques, compreses, etc.) però deixen passar l’aigua. Són de fàcil instal·lació, a un preu molt assequible enfront d’altres sistemes alternatius que fins ara s’han mostrat menys efectius, i es poden reutilitzar diverses vegades.

TecnoConverting també ha desenvolupat recentment les TecnoGrapes que també s’han utilitzat en les instal·lacions a l’Àrea Metropolitana. Es tracta d’una reixa basculant amb barrots d’acer inoxidable i ganxos a la part superior, que permet la retenció de residus en llocs de difícil instal·lació.

La suma de les dues tecnologies dota l’Àrea Metropolitana de Barcelona de nou punts de retenció de residus amb l’objectiu d’evitar que, cada any, gairebé seixanta-cinc tones acabin desembocant al mar. Els treballs, que ja han finalitzat, han durat dues setmanes. TecnoConverting ha estat l’enginyeria pionera a començar a aplicar aquest model a Catalunya, fins ara amb grans resultats.