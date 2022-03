Els governs dels Vint-i-set han aconseguit tancar aquest dilluns un acord polític per establir per llei l’objectiu que «almenys un 40%» dels membres no executius dels consells d’administració de les grans empreses que cotitzen a la borsa (o el 33% del conjunt dels membres) siguin dones. El pacte sobre la directiva, proposada el 2012 per l’Executiu comunitari, s’ha aprovat per majoria qualificada i ha sigut possible després del canvi de posició del Govern d’Alemanya, que durant gairebé una dècada havia mantingut el seu bloqueig i que aquest dilluns ha aixecat el veto.

«Espanya, com no podia ser de cap altra manera, dona suport a aquesta directiva perquè creiem que és fonamental per aturar les bretxes de gènere que continuen existint a Europa» tot i que «ens hagués agradat que hagués sigut més ambiciosa en el que té a veure amb l’obligatorietat de les mesures, perquè com més rígides siguin més col·laboraran a fer que els objectius es compleixin, i en els temps i terminis que podrien ser més curts», ha explicat durant el debat la secretària d’Estat d’igualtat espanyola, Angela Rodríguez. Segons ha explicat, a Espanya el nombre de conselleres ha passat del 19% el 2015 al 31% el 2020, que ha atribuït a polítiques com ara la llei d’igualtat.

Segons l’acord tancat pels ministres d’ocupació i assumptes socials, les empreses hauran de posar en marxa mesures per arribar a un objectiu mínim del 40% de dones en el cas dels consellers no executius o del 33% en el cas de tots els membres del consell d’administració per a l’any 2027. Serà cada Estat membre (i no les empreses) els que hauran d’escollir entre els dos objectius proposats, és a dir, si apliquen el 40% per als administradors no executius o el 33% per a tots els membres del consell.

Els països que ja han establert mesures, com a objectius nacionals per aconseguir una representació més equilibrada de dones i homes, poden suspendre els requisits de nomenament o d’elecció de la directiva. El mateix passa si ja han avançat cap als objectius fixats en la nova normativa. En cas contrari, hauran de garantir que, a l’escollir entre candidats amb la mateixa capacitat, competència i rendiment professional, les empreses donin prioritat al candidat del sexe infrarepresentat. Si no s’arriben a aquests objectius, els governs podran exigir a les empreses que fan els nomenaments o que escullen nous consellers que facin servir criteris clars, inequívocs i neutrals.

Desequilibri i desigualtat

La normativa respon al gran desequilibri que encara persisteix en aquest terreny en els consells d’administració i tot i que s’ha avançat, la situació continua sent desigual. L’octubre del 2021, només el 30,6% dels membres dels consells d’administració eren dones i amb prou feines el 8,5% estaven presidits per dones. Una situació, a més, molt diferent entre Estats membres i una conclusió, segons la presidència francesa de la UE: els països que han introduït mesures progressen molt més ràpid que els que no les tenen.

Segons Brussel·les, comptar amb més dones en llocs de responsabilitat de les empreses tindrà un impacte positiu al mercat laboral i en tota l’economia. Les dones representen al voltant del 60% dels nous llicenciats universitaris a la UE i aconseguir un equilibri de gènere més gran en els consells d’administració de les empreses permetrà aprofitar millor el gran nombre de dones altament qualificades que hi ha a Europa.

«L’acord constitueix una etapa important. Espero que les negociacions amb el Parlament Europeu puguin començar amb rapidesa per adoptar definitivament la directiva que permetrà lluitar contra aquest sostre de vidre a què s’enfronten encara les dones al món laboral», ha valorat la ministra francesa d’ocupació, i presidenta de torn del Consell d’ocupació, Elisabeth Borne. «Finalment podem avançar. L’anàlisi de tenir més dones en llocs de direcció és clara. La diversitat no és només una qüestió d’equitat. També és un motor de creixement i d’innovació», ha celebrat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

El següent pas ara serà negociar el text definitiu amb el Parlament Europeu en les pròximes setmanes. Abans, la comissió de la dona i d’assumptes jurídics hauran de votar i aprovar dimecres el mandat negociador perquè puguin llançar-se les negociacions interinstitucionals.