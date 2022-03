El 60% de les empreses preveu apujar els seus preus al llarg de l’any vinent en resposta a l’increment dels costos de subministraments, energètics i laborals. Així es desprèn de l’última onada de l’Enquesta del Banc d’Espanya sobre l’Activitat Econòmica (EBAE) corresponent al quart trimestre d’aquest any sobre una mostra de 5.231 empreses.

D’acord amb les perspectives dels enquestats, «les empreses espanyoles perceben una evolució positiva de la seva activitat en el quart trimestre, lleument més favorable que l’observada en el tercer», tant en termes de facturació com d’ocupació, remarca l’informe del Banc d’Espanya. No obstant aquesta evolució positiva «sembla estar veient-se parcialment entorpida per les alteracions que estan tenint lloc a les cadenes de subministraments» de matèries primeres, productes intermedis i energia. Segons l’expressat per les empreses enquestades aquest fenomen «persistirà en els pròxims trimestres».

Pujada de costos persistent

El 74% de les empreses declaren haver observat en aquest quart trimestre de l’any un augment en els preus dels seus consums intermedis. Aquest percentatge se situa 21 punts percentuals per sobre de l’expressat en el trimestre anterior.

Les empreses enquestades esperen, així mateix, que aquests desenvolupaments inflacionistes es mantinguin a l’inici de l’any vinent: el 77,6% preveuen increments addicionals en el primer trimestre del 2022 i una xifra similar, el 75%, estimen que les tensions es mantindran al llarg de l’any. «D’aquests resultats es desprèn que les empreses consideren que les actuals pressions de costos dels seus consums intermedis tindran un caràcter relativament persistent», conclouen els analistes del Banc d’Espanya.

De manera similar, gairebé dos terços de les empreses enquestades (entorn del 60%) anticipen increments dels seus costos laborals el 2022 derivats tant de l’escassetat de mà d’obra per a determinades tasques com del trasllat d’un augment dels salaris vinculat a la inflació.

Pujada de preus i estrenyiment de marges

En resposta a aquestes tendències, un percentatge creixent d’empreses declara estar augmentant els seus preus de venda. En concret, en el quart trimestre gairebé el 30% de les empreses enquestades afirmen haver-ho fet (uns 10 punts més que en el trimestre anterior). «Quant a les perspectives futures, gairebé el 44% dels productors preveu augmentar els seus preus en el primer trimestre i prop del 60%, al llarg de l’any vinent», s’apunta.

Amb tot, les respostes de les empreses apunten que els increments per als preus de venda continuen sent inferiors als observats en el cost dels consums intermedis, «cosa que apuntaria a una compressió dels marges empresarials».