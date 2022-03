L’edició d’aquest any de la Barcelona Wine Week (BWW) reunirà al voltant de 650 cellers espanyols i 60 denominacions d’origen protegides, entre el 4 i el 6 d’abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Aquesta segona edició posarà el focus en el negoci internacional i en la sostenibilitat i digitalització com a grans tendències de futur, segons un comunicat de la institució aquest dimarts.

El congrés ha arribat a la plena ocupació del palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i ocuparà una superfície expositiva neta de 10.000 metres quadrats.

BWW Lands i BWW Brands

Dins del saló, l’àrea BWW Lands creix un 30% respecte a la primera edició i reunirà bona part de les denominacions d’origen protegides (DOP) espanyoles, i hi seran presents tant petits cellers com grans grups. BWW Brands reunirà algunes de les marques vinícoles més «emblemàtiques i reconegudes», al costat d’empreses que ofereixen equips, accessoris i serveis per al sector del vi.

El president de BWW i de la DO Cava, Javier Pagés, ha explicat que la trobada reunirà «l’oferta de vins de qualitat més gran a Espanya amb l’objectiu de fomentar el negoci i l’obertura de nous mercats» i ajudar el sector a abordar els grans reptes i oportunitats de futur que té.

El congrés reunirà 350 compradors internacionals de vi de 50 països a través del programa ‘Hosted Buyers’, que pertanyen a empreses distribuïdores, importadores i cadenes de supermercats, i que faran més de 4.000 reunions de negoci.