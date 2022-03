La Generalitat ha demanat al govern central l’assignació prioritària de 2.089 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per engegar projectes claus en l’àmbit de les infraestructures, la tecnologia i el medi ambient, que calcula que tindria un efecte tractor de 5.200 milions més.

El conseller d’Economia i Finances, Jaume Giró, va explicar ahir en conferència de premsa la proposta que ha fet arribar a l’executiu espanyol en resposta a la petició que va fer el Ministeri d’Economia a les autonomies per conèixer les iniciatives que consideren emblemàtiques. Segons les dades actualitzades ahir pel Govern, els recursos assignats a Catalunya procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) arriben fins ara als 1.904,4 milions, que representen un 7,8% del total que li correspon a Espanya (140.000 milions). A Espanya li corresponen 140.000 milions d’euros, dels quals 70.000 arribaran en forma de transferències i 70.000 més, de crèdits. Dels 1.904,4 milions assignats a Catalunya, 1.491,9 procedeixen del fons per a comunitats autònomes del 2021, que comptava amb 9.757 milions, amb el que li ha correspost un 14%. A més, 121,8 milions han anat a parar a entitats públiques i 290,7 milions han arribat a Catalunya a partir de convocatòries estatals.

Respecte a la proposta de projectes prioritaris que ha fet arribar la Generalitat, Giró va concretar que, dels 2.089 milions, 860 corresponen a l’apartat d’infraestructures per a la transformació, 673 milions a la transformació tecnològica i 556 milions a la transició ecològica.

En el bloc de les infraestructures, destaquen projectes per garantir el subministrament i la racionalització de l’ús de l’aigua, per a la mobilitat del futur i per crear un ‘hub’ del sector audiovisual. En el segon paquet, s’inclouen iniciatives en l’àmbit de la computació i les telecomunicacions quàntiques; la indústria de nanosatèl·lits; la transformació digital de la indústria; i la medicina personalitzada i les teràpies emergents. En el tercer apareixen projectes per desenvolupar productes alimentosos com la proteïna alternativa, i en l’àmbit de la bioeconomia circular i la descarbonització de la indústria. El Govern assegura que aquests 2.089 milions mobilitzaran inversions per 5.222 milions.

Giró va retreure al govern central que hagi reservat a les autonomies «un paper tristament testimonial» en la presa de decisions sobre la destinació dels Next Generation i va assegurar que, davant aquesta situació, el Govern «no es quedarà de braços plegats». «El Govern no ha disposat ni d’un sol euro per decidir a quines prioritats, a quins programes o de quina manera s’injecten els recursos dels fons europeus», ha lamentat. En aquest context, va dir que la Generalitat «com a mínim» es dedicarà a plantejar les seves propostes sobre la millor manera de treure profit dels recursos que ofereix la Unió Europea. Entre les iniciatives en què està treballant, hi ha una web que recull informació sobre els fons i les convocatòries i intenta presentar-la de manera senzilla i àgil per ajudar a accedir-hi a empreses, institucions i ciutadania.