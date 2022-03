L’Agència Catalana de Consum (ACC) va registrar un augment del 53,8% de l’activitat inspectora durant el 2021, després del descens del 2020 provocat per les restriccions vinculades a la covid. «L’Agència recupera el seu tremp després de la pandèmia», va celebrar ahir el seu director Francesc Sutrias, en una roda de premsa. Durant l’exercici, l’organisme va imposar 470 sancions, el 16% més, per 3,34 milions d’euros i va retirar del mercat més de 218.000 articles. L’ens diu que la principal preocupació dels consumidors eren les incidències de la covid, la regulació dels lloguers i el mercat elèctric, arran de l’increment del preu dels subministraments, que ha donat lloc a «importants problemes per fer front a la factura». L’Agència va rebre 24.587 reclamacions, un descens del 14% en comparació amb el 2020 que l’entitat atribueix a la «normalització» de l’evolució de la pandèmia, que va disparar els registres el 2020 per l’allau de cancel·lacions.