El gasoducte del Midcat entre Espanya i França, paralitzat des de fa quatre anys, és, segons el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, un projecte d’interès «estratègic» i «geopolític» per a la Unió Europea i de «necessitat imperiosa» per garantir la seguretat de subministrament i impulsar la independència energètica de Rússia i així ho ha traslladat aquest dimarts a responsables del gabinet de la comissària d’energia, Kadri Simson a Brussel·les en un intent per «aportar el nostre gra de sorra» per aconseguir la reactivació d’aquesta interconnexió i el finançament europeu. «Ha sigut receptiva, ho analitzaran i el Govern espanyol està en la línia de forçar la Comissió Europea perquè aquesta interconnexió sigui una realitat», ha explicat després de la trobada

Segons el president de la patronal catalana, el projecte del Midcat, al qual s’oposa França, no només ajudarà a augmentar la independència energètica del gas rus i garantirà altres fonts de subministrament al gas natural, sinó que compleix el pacte verd europeu ja que la infraestructura també pot servir per al transport d’hidrogen barrejat amb gas natural en l’actualitat mentre que, en un futur, podria ser utilitzat només per al transport d’hidrogen. Ara esperen que Brussel·les ho tingui en compte entre les opcions per impulsar el desenvolupament de noves alternatives al gas rus i possibilitin el finançament del projecte amb fons europeus.

«Des de la perspectiva geopolítica entenc que aquesta interconnexió si no es pogués materialitzar seria un gravíssim error de previsió per part de totes les autoritats europees», ha advertit remarcant que el projecte s’emmarca en els plans del nou pla Repower EU i que ha de ser considerat com a prioritari. «És un projecte a mitjà termini però el mitjà termini si recordem que fa dos anys estàvem patint una crisi terrible per la covid-19 ja han passat. Dos anys passen ràpidament», així que del que «es tracta és que la Comissió Europea tingui complicitat perquè el prenguin seriosament», ha explicat.

Rebaixes d’impostos

A curt termini, no obstant, reconeix que l’urgent és ajudar les empreses a limitar l’impacte per l’alça dels preus dels combustibles i ha recordat que ja han sol·licitat al Govern de Pedro Sánchez «mesures urgents» per pal·liar l’augment del preu dels hidrocarburs, amb rebaixes d’impostos, «per no minvar la competitivitat de la nostra economia perquè si no moltíssimes empreses es veuran abocades al tancament». I és que, segons el seu parer, hi ha dues solucions immediates que poden prendre: «la rebaixa de l’IVA del 21 al 10% i la rebaixa dels impostos especials que graven la gasolina i el gasoil i en els quals el 50% són gravàmens», per la qual cosa el Govern «té marge per prendre mesures ràpidament», ha insistit.

És la línia que han decidit seguir diversos països de la Unió Europea. És el cas de Bèlgica, el govern del qual ha acordat aquest dimarts mesures fiscals per abaratir els preus de l’energia, inclosa una rebaixa de l’IVA del gas, una reducció dels impostos especials a la gasolina i el dièsel així com xecs a les llars per finançar el gasoil. Concretament, el Govern reduirà al 6%, des de l’1 d’abril i fins al 30 de setembre, l’IVA aplicat al gas i prolongarà fins a la mateixa data la taxa reduïda que ja aplica a l’electricitat.

Quant a la gasolina i el dièsel, es reduirà l’impost especial en 0,175 euros per litre, cosa que suposarà un estalvi d’uns 10 euros per a un dipòsit de 60 litres i s’introduirà un sistema de rebaixa automàtic de càrregues a partir del nivell d’1,7 euros per litre. La mesura es revisarà al juny. Un altre país que ja ha adoptat també mesures per pal·liar l’alça és Holanda. En el seu cas rebaixarà a partir de l’1 d’abril en 17 cèntims d’euro l’impost especial a la gasolina i 11 cèntims per litre en el cas del dièsel. El Govern holandès també ha decidit rebaixar l’IVA a l’energia al 9% des de l’1 de juliol i nous xecs a les llars.