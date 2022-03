El jutjat social número 12 de Barcelona ha condemnat la companyia d’assegurances AXA per excloure d’una de les seves pòlisses de cobertura mèdica els supòsits derivats de malalties de salut mental. El magistrat ha declarat «abusiva i lesiva» la clàusula que va invocar l’empresa per no pagar-li les despeses de cancel·lació d’un viatge a una de les seves clientes, que va haver d’anul·lar el desplaçament a l’estar de baixa mèdica, relacionada amb la salut mental. És per això que AXA haurà de pagar un import de 1.690 euros més interessos a la demandant, segons ha fet públic aquest dimarts el bufet d’advocats Col·lectiu Ronda.

«Considero la clàusula d’exclusió abusiva i lesiva, i per això nul·la, i ha de tenir-se per no posada. Només així pot entendre’s que un contracte d’assegurança que, entre d’altres, garanteix la cobertura d’anul·lació, per motius de salut, accident o malaltia, acabi per excloure les malalties mentals o psíquiques, que són una part important de les malalties i que se situen en pla d’igualtat amb a les fisiològiques», sentencia el jutge. La sentència considera que excloure els supòsits de salut mental –«una varietat de malalties»– redueix «considerablement i de manera desproporcionada el dret de l’assegurat, buidant-lo de contingut».

Els fets jutjats es remunten al 2019, quan la demandant contracta per 1.690 euros un viatge amb una agència. I, dins del paquet, aquest incloïa una assegurança de viatge en cas de cancel·lació o algun tipus de contratemps. Assegurança contractada amb AXA, la demandada. I uns dies abans de la data d’inici del viatge, la víctima va haver de causar baixa mèdica per problemes relacionats amb causes de salut mental. Quan la clienta va anar a reclamar la devolució de l’import del seu viatge, invocant la clàusula de l’assegurança, AXA l’hi va denegar al·legant que l’assegurança no cobria «malalties psíquiques, mentals o nervioses i depressions sense hospitalització o que justifiqui una hospitalització inferior a set dies», segons recull el text judicial.

«Actuacions com aquesta no fan res més que aprofundir en la incomprensió i la vulnerabilitat que encara patim el conjunt de la ciutadania com a persones susceptibles d’experimentar afectacions psíquiques en qualsevol moment de la nostra vida. Ens podem trencar una cama, com podem patir un episodi greu d’ansietat, per exemple, però la primera malaltia no requereix explicacions i la segona es veu indirectament enjudiciada i voluntàriament invisibilitzada», afirma l’advocada del Col·lectiu Ronda encarregada del cas, Judith Franco.