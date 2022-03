L’australià Mathias Cormann ha sigut elegit aquest dilluns com a nou secretari general de l’OCDE per substituir el mexicà Ángel Gurría a partir de l’1 de juny, segons ha anunciat l’organització. Cormann, ministre de Finances del seu país entre els anys 2013 i el 2020, va ser nomenat en una reunió dels ambaixadors dels 37 països que componen l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). El seu mandat, de cinc anys, començarà coincidint amb la conferència ministerial anual de l’OCDE, que se celebrarà entre el 31 de maig i l’1 de juny.

Un dels principals reptes del successor d’Ángel Gurría serà implicar els EUA per acordar una fiscalitat digital a escala internacional. L’organització treballa des de fa temps per promoure un nou sistema impositiu que eviti el trasllat de beneficis d’un estat a un altre, per evitar pagar impostos. Segons estimacions de la mateixa entitat, anualment es deixen de pagar als diferents eraris públics uns 240.000 milions de dòlars per part de les grans corporacions.

Cormann, de 51 anys, es va imposar a l’altra candidata que havia arribat fins a la fase final de l’elecció, l’exministra sueca i antiga comissària europea Cecilia Malmström. Tots dos havien obtingut el mateix nombre de recolzaments en la cinquena ronda de consultes que havia portat a terme el representant britànic Christopher Sharrock, que com a degà dels ambaixadors era el responsable de dirigir el procés des que es va obrir a principis de setembre. Serà el sisè secretari general de l’organització des de la seva creació el 1960 i el primer d’un país de la regió Àsia-Pacífic.

Sharrock va convocar el passat dia 12 els seus 36 col·legues i va organitzar amb ells un vot confidencial en el qual la balança es va decantar en favor de l’australià, i va anunciar en conseqüència que proposaria que fos Cormann qui agafés el relleu de Gurría, que fa quinze mesos que és en el càrrec. Qualsevol país podria haver imposat el seu veto a aquesta proposta, però era una hipòtesi poc probable, pel risc de desestabilitzar el funcionament de l’organització.

Cormann va deixar a finals d’octubre el seu càrrec de ministre de Finances d’Austràlia per consagrar-se a la seva candidatura a l’OCDE, que s’ha hagut d’enfrontar sobretot a crítiques d’organitzacions ecologistes. Li retreien haver sigut un dels més alts responsables d’un Govern australià assenyalat durant anys per la seva defensa de l’ús dels combustibles fòssils en general, en particular del carbó, un dels principals productes d’exportació del país.

Per això, com ho havia fet aquests últims mesos, quan va saber que Sharrock el proposava com a secretari general va voler donar garanties sobre el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i amb els Acords de París, que és una de les principals línies d’acció de l’OCDE. En un comunicat, va assegurar que mantindrà les grans prioritats de Gurría, i entre les quals la d’«impulsar i promoure una acció ambiciosa i eficaç a escala mundial sobre el canvi climàtic» amb l’objectiu d’aconseguir la neutralitat de carboni «d’aquí el 2050».