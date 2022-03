La confluència del nou període de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027 i els fons europeus Next Generation marcaran el camí a continuar pel sector primari en els pròxims anys. I aquest no és cap altre que el de l’eficiència energètica, el respecte mediambiental i la innovació. Així, l’objectiu europeu és transformar el sector rural cap a un model de producció més eficient i sostenible, fent servir per fer-ho el coneixement, la tecnologia i la digitalització.

Hi ha, en aquest sentit, molt terreny per recórrer, sobretot tenint en compte que la PAC 2022 destinarà 4.865 milions d’euros al sector, de manera que es beneficiïn 665.000 productors agrícoles i ramaders de tot Europa. «La transformació de les granges i explotacions agràries passa per augmentar la producció ecològica, la disminució de l’ús de productes fitosanitaris, l’autoconsum elèctric amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la transformació dels purins en compost i aigua de reg mitjançant la tecnologia, l’eficiència en l’ús dels recursos hídrics...», enumera José Antonio Morante, director del Segment Agrari del Banc Sabadell. I s’hi afegeixen la reforma de la Llei de la Cadena Alimentària o la nova Llei de Benestar Animal.

Recolzament al sector

Els productors tenen davant seu una gran oportunitat, però també han de superar tota una sèrie d’obstacles. «A més de fer front al seu dia a dia, han de lidiar amb els preus baixos que els ofereixen pel seu cultiu, l’increment del preu de l’electricitat i el pinso, per la qual cosa moltes vegades no té temps de pensar a mitjà termini», remarca Morante. Per això, el Banc Sabadell vol aportar el seu gra de sorra a la transformació del sector agrari mitjançant la seva especialització, proximitat i capacitat per parlar el mateix idioma i adaptar-se a les seves necessitats específiques.

«Sabem de la importància de dotar de liquiditat els agricultors i ramaders abans que es faci efectiu el pagament de la PAC per part de l’administració pública, per això ens anticipem perquè la rebin immediatament», explica el director del Segment Agrari del Banc Sabadell. Es tracta d’un préstec adaptat al calendari del sector i que permet finançar o anticipar l’esmentada ajuda, així com les campanyes agràries (avançament de la collita) o el cost de les primes Agroassegurança.

El Banc Sabadell planteja quatre ofertes sectorials clarament diferenciades per cobrir de forma integral les necessitats, financeres o bé en forma de serveis del sector primari. Depenent de l’activitat a què es pertanyi (agrària, ramadera, pesquera o vitivinícola) es planteja una oferta especialitzada i adaptada a les necessitats i calendaris d’ingressos. Perquè l’estacionalitat d’un viticultor no és la mateixa que la d’un ramader o un agricultor.

Els clients del Banc Sabadell d’aquests sectors tenen la possibilitat de gestionar el seu dia a dia i finançar els seus projectes d’inversió. Serveixin d’exemple, la modernització de les granges, la transformació ecològica de les seves explotacions o noves plantacions o l’adquisició de maquinària. Tot això a través de productes financers que tenen la carència d’anys necessària, amb quotes adaptades als ingressos i calendari de pagaments dels nostres professionals productors.

Gestor especialitzat

Per fer molt més senzilles gestions que poden portar temps si es desconeixen, tota l’oferta sectorial està disponible a la web Negoci Agrari del Banc Sabadell, on, a més, es compta amb la possibilitat de demanar cita prèvia amb el seu gestor especialitzat. Un pas més en la digitalització, els nostres clients disposen de l’‘app’ Agro, en què es pot accedir a les notícies més destacades del sector, així com informació de subvencions i una agenda amb les principals jornades i esdeveniments i aplicacions que puguin resultar d’interès per al sector primari.

«En definitiva, es tracta que els nostres clients notin que el Banc Sabadell cobreix totes les seves necessitats, per petites que siguin. Volem situar-los al centre, a través de les nostres 280 oficines repartides per tot el territori,» resumeix José Antonio Morante. Tot això per acompanyar un sector que afronta tota una sèrie de reptes en els pròxims anys però també una etapa il·lusionant. En primer lloc, perquè l’increment de població previst per a les pròximes dècades els situarà com un col·lectiu imprescindible per produir més amb menys recursos. En segon, perquè cada vegada hi ha més conscienciació sobre la importància dels aliments de quilòmetre zero i el paper clau dels productors locals.