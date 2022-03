Mercadona va tancar el 2021 amb 680 milions d'euros de beneficis, un 6% menys que el 2020, quan va assolir guanys rècords de 727 milions d'euros. Així ho ha anunciat el president de Mercadona, Juan Roig, en una roda de premsa aquest dimarts des de València. La cadena de distribució alimentària més gran de l'Estat va facturar 27.819 milions d'euros, un 3,3% més que l'any anterior, però va notar un increment de les despeses del 8%, que va intentar pal·liar incrementant un 2% dels preus. La plantilla de Mercadona ha crescut en més de 1.000 treballadors aquest any i ja és de 96.000 persones, incloent-hi els empleats portuguesos; que cobraran un 6,5% més per compensar l'efecte de la inflació.

El propietari de la companyia ha explicat que durant el segon semestre de l'any es va donar una "tempesta perfecta" per l'increment de preu de l'energia i de costos de subministrament. Roig ha detallat que Mercadona té un contracte en vigor amb Iberdrola fins al 2023; i no ha patit l'augment de preu de l'energia però si el de les matèries primeres, que s'han enfilat un 28%. En concret, l'oli és un 60% més car, el sucre un 37% i els cereals un 34%.

De la mateixa manera, ha detallat que el transport que ha costat 65 milions més per l'escalada de preus del gasoil. "Ens vam començar a adonar a l'octubre i ho vam intentar frenar al màxim", ha explicat Roig.

Com a resultat, la cadena va apujar els preus dels productes un 2% de mitjana durant el 2021. Tot i això, el marge de l'empresa es va reduir en 100 milions per l'increment de costos del 8%. Roig ha assegurat que Mercadona ha gestionat "bé" l'exercici, tot i l'escenari "imprescindible", amb la inflació disparada.

Durant la presentació de resultats de Mercadona, Roig ha reconegut que el 2021 ha sigut un any "molt difícil" i que no estaven preparats per la sisena onada de la covid, que va provocar contagis entre el 6% de la plantilla dels supermercats.

Al llarg de l'exercici, el grup ha invertit 1.200 milions, 300 menys que el 2020. En total, s'han fet 79 obertures, 58 tancaments de botigues i 24 reformes en els 1.662 supermercats de la cadena, que preveu acabar el procés de renovació dels establiments el 2026 i no el 2023, com estava previst inicialment. Pel que fa a aquest any, Mercadona té previst invertir 1.100 milions per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació.

Pel que fa a la distribució per Internet, ha sigut viable per primer cop amb una facturació 510 milions, el 2% del total de l'empresa. "Estem molt satisfets, li hem donat el tomb i avui l'en línia és rendible", ha celebrat.

Davant l'escenari actual, Roig ha demanat als governs tres canvis per millorar la situació, que noten en la "desesperació" de les empreses i proveïdors amb qui treballen. En primer lloc, segons el propietari de Mercadona, és necessari "canviar la fórmula" de càlcul del preu de l'energia si cal "avui o demà mateix" i, alhora, afrontar una rebaixa d'impostos com l'IVA que ha definit com a "inflacionista". De cara al 2022, ha dit que preveuen que l'IPC a l'Estat se situï en el 7,6% i en el sector de l'alimentació en el 5,6%; fet que provocaria un augment de preus als supermercats que dirigeix del 5%.

D'altra banda, Roig ha remarcat que les previsions no són definitives i ha assegurat que Mercadona "no apujarà preus de manera artificial" i "no tocarà" la qualitat dels productes, per aconseguir millors marges. Pel que fa a l'augment de salaris, ha considerat que "no té per què ser inflacionista si es millora en productivitat i s'abaixa l'absentisme".

A més, també ha reclamat eliminar la burocràcia de les administracions, que ha criticat en tots els nivells, des de les traves de la Seguretat Social per tramitar altes i baixes laborals fins a l'alentiment de les inversions i ha rebutjat participar en els fons europeus Next Generation.

Mercadona espera que l'exercici actual sigui "molt difícil", i l'escenari inflacionista suposarà un increment de les despeses de més de 500 milions d'euros. Per minimitzar aquest impacte, la companyia continuarà apostant per la productivitat i l'eficiència dels processos. Un exemple d'aquesta estratègia és la retirada del logotip de la mascareta corporativa, una iniciativa que genera per si sola un estalvi de 400.000 euros a l'any