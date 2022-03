Omplir el dipòsit en una benzinera automàtica a Catalunya és 20 cèntims per litre més barat que fer-ho en una benzinera de servei tradicional. Així ho ha indicat l'Associació Nacional d'Estacions de Serveis Automàtiques (Aesae), després d'analitzar els preus publicats el passat 1 de març al Geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica. Segons l'entitat, Catalunya és la comunitat que presenta la major bretxa de l'Estat, amb una diferència de 21 cèntims per litre per la gasolina i de 19 cèntims per litre en el cas del gasoil. Per altra banda, Barcelona és la demarcació amb les diferències més accentuades, de 25 cèntims el litre per la gasolina i de 21,4 cèntims pel gasoil.

Després de Barcelona apareix Lleida, on la diferència en el preu de la gasolina és de 21 cèntims per litre i de 18 cèntims en el cas del gasoil. Pel que fa a les comarques gironines, la bretxa en l'import de la gasolina és de 20 cèntims i de 18 cèntims en el gasoil, mentre que a Tarragona la diferència de preu és de 19 cèntims i 17 cèntims per la gasolina i el gasoil, respectivament. Les divergències a Catalunya són superiors a la mitjana espanyola, on el preu per litre de la gasolina i el gasoil presenta una diferència de 15 cèntims. Davant la situació actual, Aesae apunta que les benzineres automàtiques exerceixen una pressió competitiva que ajuden a frenar l'escalada de preus donada la seva estructura de costos, menor que les estacions tradicionals.