Seat va millorar el seu rendiment econòmic l’any passat, tot i que la crisi dels microxips va llastar les seves vendes i es va mantenir en números vermells. Sense haver sigut revelat el resultat net, la companyia formada per Seat i Cupra ha presentat pèrdues operatives per valor de 233 milions d’euros, cosa que suposa una pujada del 31,2% respecte al 2020.

Segons les dades presentades pel Grup Volkswagen, les dues firmes van comptabilitzar 471.000 entregues, un 10,3% més, que van servir per generar 9.614 milions d’euros en ingressos, un 4,5% més. El consorci alemany celebra la recuperació de les vendes i l’important creixement de Cupra, però considera que la millora va ser «una recuperació incompleta», citant l’encariment de les matèries primeres i la crisi de proveïment de components com els llasts per a les ensenyes espanyoles. Així, el marge operatiu de Seat i Cupra va ser negatiu, del -2,4%, millorant des del -3,7% del 2020.

El Grup Volkswagen ha presentat les xifres relatives al rendiment econòmic de les seves marques per a l’any 2021 després d’anunciar la setmana passada un benefici conjunt de 15.428 milions d’euros, un 74,8% més respecte al 2020. El grup alemany va vendre 8,88 milions d’unitats l’any passat, un 4,5% menys, però la reducció de costos i l’increment en les vendes de vehicles més cars, que permeten una rendibilitat més elevada, van permetre una pujada dels ingressos del 12,3% fins als 250.200 milions d’euros, deixant un benefici operatiu de 19.275 milions d’euros, un 99,2% més i un marge operatiu del 8%, gairebé doblant el 4,8% del 2020.

Resultats per marques

A més de Seat i Cupra, el Grup Volkswagen l’integren marques com Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Bentley i Volkswagen Vehicles Comercials. La primera va veure com els seus ingressos queien un 7,1% fins als 76.100 milions d’euros i el marge per unitat venuda se situava en el 3,3% millorant des del 0,6% del 2020. Així, Volkswagen va tancar el 2021 amb un benefici operatiu de 2.503 milions d’euros, una important pujada en comparació dels 454 milions del 2020.

Skoda també va veure com les seves vendes queien, en el seu cas un 12,6%, tot i que la seva facturació va créixer un 3,9% fins als 17.743 milions d’euros. El resultat operatiu va ser de 1.083 milions d’euros, un 43,2% més, mentre que el marge per unitat va pujar fins al 6,1% des del 4,4% del 2020. Volkswagen Vehicles Comercials, en la mateixa línia, va vendre menys, un 3,2%, però va facturar un 5,9% més, fins als 9.909 milions d’euros. El seu benefici operatiu va arribar als 73 milions d’euros en comparació amb les pèrdues per valor de 454 milions d’euros l’any anterior.

Quant a les firmes ‘premium’, Audi es manté com la marca més rendible del grup. Tot i que va vendre un 0,7% menys, la seva facturació va pujar un 6,2% fins als 53.068 milions d’euros, deixant un benefici abans d’impostos de 5.546 milions d’euros després de firmar un marge per unitat del 10,5%, un 5% més que el 2020. Per la seva banda, Porsche va tancar xifres similars, tot i que en el seu cas les vendes van pujar un 10,9% fins a les 302.000 unitats. La companyia de Stuttgart es va veure beneficiada en el repartiment de semiconductors dins del grup per la seva rendibilitat més elevada i el marge de benefici per unitat, que es va situar en el 16,5%. Amb una facturació de 30.289 milions d’euros, un 16,1% més, el seu benefici operatiu va ser de 5.006 milions d’euros, un 24,5% més.

En el segment de luxe, Bentley continua millorant des que va tocar fons fa gairebé un lustre. Les seves vendes van millorar un 30,8% fins a les 14.659 unitats, amb la qual cosa la seva facturació va pujar un altre 38,9% fins als 2.845 milions d’euros, deixant un benefici operatiu de 389 milions d’euros. Volkswagen Group China, la divisió del grup que opera al mercat del Gegant Asiàtic, va vendre 92.700 cotxes elèctrics l’any passat sobre un total de 3,3 milions d’unitats, un 14,1% menys. El seu benefici abans d’impostos va ser 3.026 milions d’euros, reduint-se des dels 3.602 milions del 2020. Volkswagen Financial Services va firmar un benefici abans d’impostos de 5.628 milions d’euros, més del doble respecte al 2020.