La vaga de transportistes, que en els últims dies ha alertat la població per una hipotètica manca de proveïment als supermercats, va transcórrer ahir sense pràcticament cap incidència a la capital del Bages. Tampoc es va fer notar la presència de piquets. Les grans empreses de transport de la ciutat van treballar amb total normalitat, segons fonts del sector, i sí que es va deixar sentir entre professionals autònoms. A la cooperativa Cotraman, que aplega una vintena de professionals, més del 60% van sumar-se a la vaga convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport per la puja del preu del combustible, una convocatòria que no ha estat secundada per les grans empreses ni les patronals.

Segons l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, des d’on operen diverses empreses de transport, la situació ahir al polígon era de normalitat. Sí que es veien més camions aparcats, sense treballar, especialment a primera hora del matí, segons explicava la seva gerent, Montse Ambrós. «El seguiment és molt irregular», assegurava Ambrós.

A Brunet Oliva, una de les empreses més grans del sector al territori, no va tenir cap impacte, explicava ahir a aquest diari el seu gerent, Jaume Morros. Només algun dels seus camioners va trobar algun problema «a Terrassa, on han hagut d’estar aturats més de mitja hora», deia Morros. Era el mateix cas que Germans Corbalán Álvarez, explicaven fonts de Bufalvent.

A Cotraman, la situació sí que era diferent, atès que tots els transportistes de la cooperativa són autònoms. Hi ha molta preocupació entre els camioners per l’increment del preu del gasoil. «Cada cop es redueix més el marge. Pots aplicar per llei la diferència de la puja del combustible al client, però difícilment es fa i molt menys acabes d’eixugar la diferència», explicava Elisabet Borrut, l’encarregada. «Aquí ningú no treballa per fer-se ric, però sí per tenir un sou digne. I això és difícil, avui. O hi fica mà el govern o alguns hauran de plegar. De fet, hi ha camioners que ja ho comenten», diu Borrut.

L’impacte a Catalunya

L’aturada indefinida va tenir ahir també una escassa afectació a Catalunya, on només es van veure algunes retencions de camions a primera hora a Zona Franca i el Port de Tarragona. A primera hora es van veure piquets a l’accés a la Zona Franca de Barcelona i a l’A-27, a l’entrada al Port de Tarragona, segons van informar fonts del sector. L’aturada no es va notar pràcticament a Mercabarna, que va mantenir la seva activitat, i tampoc al Port de Barcelona, fonts del qual asseguraven que les associacions de transportistes que treballen habitualment en aquesta instal·lació no s’havien sumat a la vaga.

La principal demanda de la plataforma convocant de l’aturada és la reducció del preu del gasoil, que asseguren s’ha disparat gairebé un 50% en un any. Entre altres reivindicacions destaquen també les millores en el procés de contractació de les empreses del transport i canvis en les funcions de descàrrega o seguretat a les àrees de descans.

Al conjunt de l’estat, les principals patronals i els sindicats del sector del transport de mercaderies per carretera a Espanya van qualificar d’«anecdòtic» el seguiment realitzat de l’aturada indefinida convocada. L’aturada és minoritària perquè les grans organitzacions empresarials representades al Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), que és l’òrgan de negociació entre els representants del sector i del Govern, no s’han sumat a la convocatòria.

Fonts de CCOO van explicar que el seguiment va ser «molt baix», ja que l’organització responsable de l’atur (Plataforma Nacional per la Defensa del Sector del Transport) té «poca representació entre alguns autònoms». Per això, la jornada es va desenvolupar amb «normalitat», al marge d’algun piquet, acompanyat, no obstant això, de la Guàrdia Civil en algun punt d’informació, com a Riba-roja de Túria, Barcelona, Madrid o Galícia.