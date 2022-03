La biotecnològica catalana Vytrus Biotech ja és oficialment una empresa cotitzada. La companyia, que es dedica a desenvolupar principis actius d’origen vegetal per al sector de la cosmètica, s’ha estrenat aquest dimarts en el BME Growth, la borsa de les pimes, donant el tradicional toc de campana a la Borsa de Barcelona. Els seus fundadors, visiblement emocionats, han presentat l’empresa com una firma sòlida, que se sustenta en un model de negoci viable i es troba en un dels seus millors moments. De fet, amb la seva sortida al mercat l’objectiu és accelerar encara més el seu creixement.

«Vam estar estudiant l’oportunitat, els avantatges i desavantatges que suposa: estar en el mercat implica una càrrega de feina extra, però estar obligat a ser transparent i explicar molt més el teu negoci dona una imatge sòlida que ens pot ajudar a tenir una relació més forta amb els nostres clients», expliquen a EL PERIÓDICO els principals directius de Vytrus, Albert Jané i Óscar Expósito. «No és el mateix una pime que factura 2,8 milions d’euros en un raconet del món, que una empresa cotitzada, que des de qualsevol part del món es pot saber qui ets, què fas i on ets», afegeixen.

Així, la meta és tant la injecció de capital amb què esperen finançar la incorporació de noves tecnologies o l’ampliació de les seves instal·lacions a Terrassa (Barcelona) i la plantilla, com el prestigi que relacionen amb ser una empresa cotitzada. Això, i blindar-se davant ofertes de compra que ja s’han anat succeint. «Una de les coses que ens aporta la sortida a borsa és poder resistir aquestes forces», apunten.

La companyia ha debutat en els mercats valorada en 12 milions d’euros, tot i que una hora després del toc de campana el preu de les seves accions pujava gairebé un 20%.

Noves tecnologies

L’empresa, efectivament, està en un dels seus moments més dolços. Vytrus va començar a operar aviat farà 13 anys i en els últims 5 registra taxes de creixement mitjanes d’entre el 30% i 40% anual. L’últim exercici en concret, la biotecnològica va incrementar la seva facturació d’un 65%, acostant-se als 3 milions d’euros d’ingressos i segellant un benefici abans d’amortitzacions i impostos (ebitda) d’1 milió d’euros.

La clau, diuen, és la seva tecnologia, amb què han aconseguit cultivar cèl·lules mare de plantes (que no les plantes per si mateixes) i controlar gairebé al mil·límetre la temperatura, els nutrients i les vitamines que reben. «Estandarditzem molt bé per produir en alta qualitat, i a més som capaços de dir-li a la planta què volem que produeixi», assenyalen Jané i Expósito. «En comptes de cultivar una planta durant 10 mesos en un camp, ho fem en un mes i un espai molt reduït de forma molt eficient: fem molt més amb molt menys», afirmen.

Amb aquest plantejament, han aconseguit incorporar el ‘family office’ de Perfumeries Julia o l’Institut Català de Finances (ICF) al seu capital, acordar operacions de ‘finançament col·lectiu’ per valor d’1 milió d’euros i tenir clients a 30 països del món.