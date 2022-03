La Reserva Federal (Fed) ha acordat la primera pujada dels tipus d’interès des del 2018. L’organisme presidit per Jerome Powell ha decidit augmentar en un quart de punt el preu dels diners i estima que aquest se situarà a final d’any entre l’1,75% i el 2%.

L’autoritat monetària dels EUA, que ja havien avançat les seves intencions, ha optat per aturar les pressions inflacionistes que, per ara, la preocupen més que una possible desacceleració del creixement.

En un comunicat, l’entitat admet la incertesa que amenaça l’economia com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna. Però la prioritat ara és posar fre a un nivell d’inflació que no es veia en la primera potència mundial des de fa quatre dècades.