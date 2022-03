L'executiu espanyol ha promès aquest dimecres que "rebaixarà" el preu de l'electricitat, el gas i el combustible a través d'un decret que s'aprovarà el 29 de març, però no concreta encara quina fórmula utilitzarà. Ho ha apuntat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños: "Som plenament conscients de les dificultats que pateixen els ciutadans i del que ha augmentat la gasolina, el llum i el gas, i per això els anuncio que el govern d'Espanya abaixarà la gasolina, el llum i el gas, i estem traslladant als partits polítics les millors maneres de fer-ho de la mà de la Comissió Europea i les millors alternatives que estem treballant amb els nostres socis de la UE".

Bolaños ha fet aquestes manifestacions després de la primera reunió de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris amb qui aborden les mesures que quedaran incloses al pla de xoc contra els efectes de la crisi que l'executiu vol aprovar el 29 de març, un cop superat el Consell Europeu del 24 i 25 de març on proposarà desvincular el preu del gas del de l'electricitat.

El ministre de la Presidència ha afirmat que l'objectiu del seu govern és "ajudar les persones" que tenen "dificultats" perquè "sabem el que està costant omplir els dipòsits, pagar l'electricitat i mantenir la casa calenta".

Ha recordat que l'executiu vol adoptar les mesures "de la mà" de les formacions polítiques, i per aquest motiu ha fet una "crida" a la "unitat" per "respondre units a aquesta emergència que es produeix fruit de la guerra de Putin".

Per això ha demanat suport a la posició d'Espanya al Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març i també al decret que s'aprovarà al Consell de Ministres del dia 29 i que després se sotmetrà al Congrés dels Diputats.

Amb tot, Bolaños no ha concretat la fórmula que permetrà aquesta rebaixa de preus. "Hi haurà rebaixa del preu de la llum el dia 29. S'estan treballant diverses fórmules a escala europea que van des d'ajudes d'estat, fiscals, topar preus o que hi hagi un preu únic de l'energia".

El govern espanyol està representat al més alt nivell en aquestes reunions amb els grups aquest dimecres. A la primera, amb el PP, hi ha assistit les tres vicepresidentes, Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

A les reunions amb CS i PNB hi serà la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, i el ministre Bolaños, i a la d'ERC hi assistirà la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, per videoconferència, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, presencialment, i el ministre Bolaños.

Les reunions formen part del full de ruta que el president del govern espanyol ha establert per a l'adopció de mesures que ajudin a rebaixar l'impacte de la guerra sobre l'economia espanyola. L'executiu preveu una tanda de contactes amb els grups –que continuarà els pròxims dies- seguida d'una reunió amb les comunitats autònomes i una altra amb els agents socials el dia 21 de març.

A continuació es produirà la reunió del Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març on el president espanyol, Pedro Sánchez, defensarà la proposta per desvincular el preu del gas del de l'electricitat per reduir l'impacte de la factura.

Una posició compartida per altres països a qui Sánchez busca sumar suports amb una gira que el portarà a reunir-se amb els presidents de Croàcia, Eslovàquia, Romania, Itàlia, Portugal, Grècia, Alemanya i Irlanda abans del Consell Europeu.

L'executiu no preveu aprovar el pla de xoc fins al Consell de Ministres del dia 29 de març. Aspira a tenir enllestit un document de mesures acordat amb tots els grups, els agents socials, les comunitats i d'acord amb el que estableixi el Consell Europeu. Un cop aprovat el 29 de març el decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reiterat aquest dimecres al Congrés que cal esperar a aquest canvi del model que ha d'aprovar el Consell Europeu, perquè sense aquesta mesura una hipotètica rebaixa dels impostos de l'energia com la que reclamen els grups pot no tenir efecte.

Montero ha recordat que l'executiu ja ha adoptat mesures semblants en els últims mesos que han quedat neutralitzades per l'increment desbocat de preus.

"Hem de posar intel·ligència a totes aquestes mesures que es volen aprovar, i quan parlem dels beneficis caiguts del cel estem parlant dels beneficis de les elèctriques", ha apuntat en declaracions als passadissos del Congrés.