El gegant tèxtil Inditex va assolir un benefici net en els nou primers mesos del seu exercici fiscal de 2.500 milions d’euros, el 273% més que en el mateix període de l’any anterior. Entre l’1 de febrer i el 31 d’octubre, les vendes van arribar als 19.325 milions d’euros, un 37% superiors a l’un any anterior. Les vendes en botiga en el tercer trimestre van superar les xifres del mateix període del 2019 abans de la pandèmia. Les vendes ‘online’ continuen creixent, entorn del 28% a tipus de canvi constant respecte a l’any passat i el 124% si es compara amb els primers nou mesos de l’exercici del 2019. Inditex espera que la venda ‘online’ superi el 25% de la venda total a l’exercici 2021.

La diferenciació i transformació estratègica d’Inditex cap a un model de negoci totalment integrat, digital i sostenible s’accelera. Durant el tercer trimestre el creixement de les vendes a tipus de canvi constant s’ha anat accelerant progressivament fins a arribar a un 21% davant el 3T2020 i un 10% davant el 3T2019.

En els nou primers mesos es van fer obertures a 39 mercats, que ha fet que el grup tingui 6.657 botigues. Les vendes en botiga en el 3T2021 van superar les xifres del 3T2019 a tipus de canvi constant, amb un 11% menys de botigues.

El marge brut es va situar en 11.409 milions d’euros, un 40% superior als 9M2020. El marge brut va assolir un 59% (58% en el 9M2020). Les despeses operatives van augmentar un 24% davant els 9M2020. El resultat operatiu (ebitda) va créixer un 63% fins a 5.431 milions d’euros i el resultat d’explotació (EBIT) va créixer un 248% fins a 3.293 milions d’euros. El benefici abans d’impostos va créixer un 277% fins a 3.231 milions d’euros. La posició financera neta al 31 d’octubre del 2021 es va incrementar un 16% fins a 9.569 milions d’euros sobre l’any anterior. La posició financera neta va créixer en 1.546 milions d’euros en els 9M2021 respecte al tancament de l’1H2021. Inditex va procedir al pagament de 1.089 milions d’euros (0,35 euros per acció) el 2 de novembre de 2021 en concepte de dividend final de l’exercici 2020.

Inditex manté una agenda sobre sostenibilitat centrada a aconseguir emissions netes zero per al 2040, 100% de cotó més sostenible per al 2023, energies 100% renovables per al 2022 i eliminació de plàstics d’un sol ús per a client el 2023, entre d’altres.

Bona part dels analistes esperaven que Inditex aconseguirà en el tercer trimestre de l’exercici fiscal un creixement del benefici del 45% respecte de l’any passat i del 6% davant l’exercici 2019 abans de la pandèmia.

El balanç trimestral arriba després de l’anunci per part de la companyia fundada per Amancio Ortega de l’accés a la presidència de la seva filla Marta, i del nomenament al final de l’exercici com a nou conseller delegat d’Óscar García Maceiras, en lloc de Pablo Isla. Els resultats del tercer trimestre suposen una camí de roses per a aquesta transició acordada i un bon punt de partida per a nous objectius. En qualsevol cas, l’evolució de la pandèmia i l’evolució inestable del valor de l’acció a la bossa són elements incontrolables per a la direcció de la companyia i principal maldecap per als seus propietaris davant una nova etapa en la direcció que genera dubtes, malgrat que res indica encara que suposi un canvi de rumb davant l’estil Isla.

Els analistes eren optimistes davant la presentació de resultats i destacaven especialment els esforços per reduir costos de lloguers i el tancament de punts de venda poc eficients. En un context de cribratge de punts de venda s’estima que el creixement orgànic tendirà a moderar-se en l’últim trimestre fiscal. L’exigent agenda entorn dels objectius de sostenibilitat, una aposta personal per part dels nous gestors i de Marta Ortega en particular, és un llast per a un creixement difícil. Tot i que Marta Ortega no tindrà una funció executiva de manera oficial, en el sector tendeixen a pensar que tindrà gran influència des d’un punt de vista estratègic i en la possible obertura del grup a noves línies de negoci o marques.