El mercat de treball està resistint els primers efectes de la guerra d’Ucraïna, segons constata l’avanç de les dades d’afiliació a la Seguretat Social presentat aquest dimecres pel ministre José Luís Escrivá. Espanya, malgrat l’escalada inflacionista aguditzada pel conflicte bèl·lic i els problemes logístics derivats, segueix creant ocupació i a un ritme similar al d’exercicis precedents. «No és obstacle perquè el mercat de treball funcioni bé i amb contractes cada vegada més indefinits i amb menys precarietat», ha destacat Escrivá. És per això que des del Govern central descarten «per ara» activar les ajudes per a ertos sectorials més enllà de les agències de viatges.

«No es veu res», ha insistit el titular de Seguretat Social, amb referència a les seqüeles del conflicte bèl·lic, malgrat que acte seguit ha reconegut l’alta volatilitat de l’escenari i que des de l’Executiu estan monitoritzant les dades per si es veuen obligats a activar noves mesures. L’estadística sí que mostra un primer impacte de la guerra en el sector de l’automoció, en què hi ha hagut un repunt dels ertos per causes productives que afecten unes 3.000 persones. No obstant, Escrivá ha destacat que l’impacte, de moment, està sent més baix que el que va tenir inicialment la falta de semiconductors l’any passat.

Durant els primers 14 dies de març l’afiliació ha crescut a un ritme similar al període 2017-2019, abans de l’impacte de la covid, i la Seguretat Social registra 81.762 ocupats més que l’últim dia de febrer. A aquesta xifra s’hi haurà de restar l’efecte de final de mes, quan moltes empreses liquiden contractes temporals, i el component estacional. El resultat avançat per Escrivá serà d’una creació neta d’ocupació de 30.520 ocupats més que el mes anterior. Una cosa que atès l’«entorn internacional extraordinàriament complex, supera clarament les expectatives», ha destacat el ministre.