Els productors de cava, agrupats en la Denominació d’Origen Cava, van vendre el 2021 un total de 252 milions d’ampolles, cosa que suposa un 17,34% més que l’any anterior, una xifra que ja supera els nivells prepandèmia.

El president de la DO Cava, Javier Pagés, ha donat a conèixer aquest dimecres les xifres de tancament de l’any, que posen de manifest la fortalesa del mercat exterior, que va copar el 71% de les vendes totals, si bé el mercat nacional va experimentar un creixement més gran, segons les dades divulgades aquest dimecres per la DO Cava.

Ja al desembre els productors de cava auguraven que el 2021 se superarien les vendes aconseguides el 2019, és a dir, abans de l’esclat de la pandèmia, i així ha sigut.

La DO Cava, formada per més de 350 cellers que sumen 38.000 hectàrees de vinya, van aconseguir un augment de l’11,34% de les vendes a l’exterior, mentre que les vendes nacionals van repuntar un 19,04%.

Els productors de cava van augmentar un 3,16% les vendes a la UE i un 30,43% a tercers països. Alemanya es manté com a primer destí de les vendes del cava, amb un augment en vendes el 2021 del 4,23%; el segon lloc és per als EUA, on les vendes es van disparar un 40% i Bèlgica ocupa el tercer lloc i les vendes allà van repuntar un 11,56%. El Regne Unit (-3,90%) i el Japó (+ 7,94%) ocupen els següents llocs de la classificació.

D’altra banda, a Espanya es van vendre un total de 68,76 milions d’ampolles, un 19,04% més, amb un fort impuls de les vendes per internet (+ 19,3%), amb el canal d’alimentació a l’alça (+ 5,1%) i una evolució positiva també de l’hostaleria (+ 2,3%).

Quant al cava ecològic, el nombre d’ampolles produïdes i etiquetades va arribar als 22,79 milions, un 65% més, mentre que els caves de guarda superior (més de 18 mesos de criança) van augmentar un 104%.

En un comunicat, els productors de cava remarquen que si el 2021 va ser l’any de l’aplicació de la primera fase de l’estratègic de segmentació i zonificació del cava, aquest any serà «clau» per veure els primers segells de qualitat sota aquesta nova normativa amb indicació de l’origen i segment de producte