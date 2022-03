La companyia igualadina Stikets, especialitzada en solucions pràctiques per marcar roba i objectes, apareix per tercer any consecutiu al rànquing que elabora anualment el Financial Times per mesurar les empreses amb un creixement més ràpid a Europa. La llista inclou les mil empreses que van aconseguir la taxa de creixement anual més alta en els ingressos entre 2017 i 2020.

El rànquing posa de manifest que poques empreses aconsegueixen mantenir aquest elevat ritme de creixement. Només 117 empreses s’han guanyat un lloc en el rànquing en tres anys consecutius, entre elles l’anoinenca The Stikets Company, dedicada a la fabricació i venda en línia de productes personalitzats per a les famílies. L’empresa d’Igualada figura en la posició nùmero 880 del rànquing, amb una taxa de creixement anual composta del 40,32%. L’empresa va facturar el 2020 9.318.262 euros, mentre que el 2017 va facturar-ne 3.372.820. Stikets comptava el 2020 amb una plantilla de 29 persones, per les 25 de tres anys enrere Stikets va ser fundada el 2010 per Stpehanie Marko, que assegura que l’aposta per la tecnologia ha estat clau en el seu creixement: «Analitzem el nostre Big Data per detectar com millorar i automatitzar els diferents processos industrials i sistemes en general i estem treballant per incorporar elements d’Intel·ligència Artificial en els processos de disseny, així com en la producció per a ser més eficients». Segons un comunicat de l’empresa, Marko assegura que Stikets treballa per convertir-se en una empresa 4.0, «per això, la tecnologia és inherent a tot el que fem ja sigui en el departament de producció, en el de màrqueting, el d’atenció al client o el d’IT».