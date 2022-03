La DO cava ha tancat el 2021 amb 252 milions d’ampolles distribuïdes, fet que situa les vendes per sobre les d’abans de la pandèmia, quan el 2019 es van vendre més de 249 milions. El sector eixuga així la caiguda de més del 13% viscuda ara fa un any per la covid i creix tímidament, amb el 17,34% interanual. Un dels impulsos d’aquesta recuperació ha estat el mercat espanyol, que ha crescut un 19%, sobretot per l’auge de la venda online. En total, la distribució interna ha aglutinat 68,7 milions d’ampolles. Pel que fa a les exportacions, han crescut l’11,3%. D’altra banda, el Consell Regulador lamenta els efectes de la inflació i veu «inevitable» un augment imminent del preu de les ampolles.

Quant al detall de les vendes interiors, el canal en línia ha crescut el 17,7% en valor i el 19,3% en volum, fet que ha marcat l’augment del mercat estatal del 2021. També ha crescut l’alimentació i l’hostaleria, amb un 5% de mitjana d’increment d’ampolles venudes. El president de la DO Cava, Javier Pagès, celebra l’auge de les vendes per internet, «que van ser una solució en pandèmia i ara ja són un hàbit». Pagès reconeix una certa sorpresa amb el lent creixement de l’alimentació i l’hostaleria. Assegura que el Consell Regulador s’esperava un increment més elevat, però atribueix les dades a la falta de la recuperació completa del turisme i a les limitacions que es van imposar als restaurants a principis i finals d’any.