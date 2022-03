Getir ja és la gestora de supermercats fantasma i repartidora de la compra a domicili de més valor de mercat. L’empresa acaba de tancar una ronda de finançament Sèrie E de 768 milions de dòlars (695 milions d’euros al canvi actual) que situen la seva valoració de mercat en els 11.800 milions de dòlars (més de 10.000 milions en euros). Així, aquesta ‘start-up’ amb seu a Istanbul consolida la seva posició com a decacorni: val deu vegades més que els 1.000 milions que converteixen una tecnològica en unicorn.

Aquesta última ronda la lidera el fons sobirà d’Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, que ja havia invertit abans en la companyia. L’operació també inclou com a principals inversors l’Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia i Tiger Global. En total, Getir porta captats del capital risc 2.000 milions de dòlars des de la seva fundació el 2015.

«Des del gener del 2021, Getir ha portat a terme amb èxit els seus ambiciosos plans d’expansió a Europa i els Estats Units, i ha arribat ja a una xarxa total de més de 1.100 gestors i prop de 40 milions de descàrregues de l’aplicació a nou països, entregant gairebé un milió de comandes diàries», repassen la companyia en un comunicat. «L’última inversió s’utilitzarà a continuar donant suport al ràpid creixement de Getir als països en els quals opera, mentre consolida la seva posició com a líder en la categoria que ha creat», explica.

Aquesta cadena de supermercats fantasma va arribar a Espanya el setembre de l’any passat a través de Barcelona i Madrid, obrint sis magatzems a la primera ciutat i 13 a la capital. Des d’aquests centres, petits supermercats tancats al públic i col·locats estratègicament a la ciutat, els repartidors preparen la comanda del client i comencen la ruta per entregar-lo. Amb aquest plantejament, l’empresa és present a 81 ciutats de Turquia i en gairebé 50 del Regne Unit, Holanda, Alemanya, França, Itàlia, Portugal i, l’últim mercat on ha aterrat, els Estats Units.

Pioner del sector

«Estem definint el sector de l’entrega ultraràpida i aquesta última ronda de finançament és prova de la posició de Getir com a pioner del sector», afirma el fundador de la companyia, Nazim Salur. «En un mercat tan emocionant i competitiu no podem permetre’ns quedar-nos quiets: aquesta inversió ens permetrà continuar desenvolupant la nostra proposta i tecnologia, així com invertir en els nostres empleats per continuar atraient els millors talents», afegeix.

«Els productes d’alimentació representen una de les oportunitats més grans ‘offline’ a ‘online’ a nivell mundial, liderada pels ràpids canvis en els hàbits dels consumidors que han accelerat l’adopció de les compres ‘online’», completa el director d’empreses i creixement de Mubadala, Ibrahim Ajami. «Creiem que Getir continuarà demostrant ser un líder del sector a mesura que s’expandeixi a noves categories i geografies», conclou.