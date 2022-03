El Govern es va comprometre ahir a «abaixar la gasolina, la llum i el gas» el dia 29 i a fer-ho «amb els socis europeus» i també, espera, amb els grups parlamentaris. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, va insistir en aquesta voluntat, encara que no va donar cap pista de quina fórmula utilitzaran per aconseguir reduir els preus. Tampoc Pedro Sánchez va voler fer-ho en una roda de premsa amb el primer ministre croat, Andrej Plenković. Segons Bolaños, en aquests moments s’analitzen «diferents alternatives» («ajudes fiscals i de l’Estat o posar un topall als preus de l’energia perquè puguin baixar») i cal esperar veure les decisions que es prenen al si de la Unió Europea, a la cimera dels dies 24 i 25 d’aquest mes, per rematar un pla nacional per respondre a l’impacte econòmic i social de la guerra a Ucraïna.

En aquest conclave dels 27 socis, el Govern espera que hi hagi un compromís per modificar l’actual sistema de fixació de preus, que obliga a pagar les diferents fonts d’energia com la més cara (en aquest cas, el gas rus). Aquesta petició espanyola ja es va plantejar oficialment al juliol, quan la llum va començar a pujar a Espanya molt més que a la resta de la Unió, però va caure en sac foradat. Ara, amb la invasió per part de Vladímir Putin, l’impacte en els preus ha estat més alt a França i Alemanya, i la Moncloa és optimista.

En una roda de premsa a la Moncloa amb el primer ministre de Croàcia, Sánchez va argumentar que es poden «abaixar impostos» i «augmentar les ajudes», però si no s’actua «sobre l’origen», un «mercat energètic disfuncional», no servirà de res. Preguntat si podrà vèncer les reticències alemanyes a la seva proposta, Sánchez va respondre que cal esperar a la reunió amb el canceller, Olaf Scholz, demà a Berlín. Els últims dies, Holanda i Bèlgica han sbaixat els impostos a la gasolina i el gasoil.

Estructura del preu

Sobre l’estructura del preu del combustible a Espanya (vegeu infografia), l’Associació Espanyola d’Operadors de Productes Petrolífers (AOP) aportava ahir dades del mes de gener. La patronal especifica que el preu final depèn de les cotitzacions de la gasolina i el gasoil als mercats a l’engròs de referència, que treballen en dòlars i per tant el tipus de canvi euro/dòlar és un factor significatiu. També hi ha les despeses que pràcticament no varien, entre les quals els costos de producció, distribució i comercialització, on s’inclouen els marges del majorista i el detallista. El preu també es veu afectat pels impostos i altres costos associats, com el manteniment de les reserves estratègiques i l’aportació al Fons Nacional d’Eficiència Energètica. A Espanya, els combustibles líquids derivats del petroli estan gravats amb dos impostos: l’IVA i l’Impost Especial dels Hidrocarburs (IEH).