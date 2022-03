Els mercats municipals i els súpers resisteixen en el quart dia d’aturades dels transportistes. Les existències acumulades durant les jornades precedents i una desigual incidència de les protestes estan permetent que les cadenes de subministraments, majoritàriament, aguantin el pols als manifestants. No obstant, els talls de carretera –especialment focalitzats en la zona sud i central del país– ja tensen la indústria alimentària, determinats productes comencen a escassejar i aquesta carestia amenaça d’estendre’s a altres sectors si les aturades es prolonguen. El Govern va moure ahir fitxa per evitar que els talls logístics vagin a més i va anunciar la mobilització de 23.000 policies per evitar l’impacte dels piquets.

Les organitzacions empresarials tant del sector de transports com alimentàries van augmentar un grau la seva demanda al Govern perquè aturi les manifestacions. La pressió quirúgica que aquests estan exercint a les zones portuàries i als centres de distribució ja està esgotant la resistència de determinades cadenes de producció. Si bé la fotografia que descriuen les entitats catalanes és substancialment diferent de la que viuen en altres zones del país, on les afectacions són més contundents.

Les afectacions a la cadena de subministraments dels grans mercats municipals de Barcelona, com la Boqueria, Sant Gervasi-Galvany o Sant Antoni, han sigut mínimes fins ara. Les absències de producte es concentren en el peix fresc, tot i que només en productes puntuals i en general les parades tenen gènere, segons coincideixen les fonts consultades. «Més que els transportistes, ens afecta que els pescadors no hagin sortit a pescar aquests dies», expliquen des de la Boqueria. «En mariscos, sobretot els que venen del nord, sí que estem notant alguna cosa. Principalment cloïsses i escamarlans», afirmen des de Sant Antoni. «Les parades són plenes, l’afectació és mínima», expliquen des de Galvany.

Des de Mercabarna van reconèixer que falta producte fresc, especialment aquell difícilment emmagatzemable i que prové del sud del país, com Andalusia, però no en falta del de més proximitat, com el provinent de València. Les aturades estan afectant especialment la venda del maduixot de Huelva, que està en plena etapa de collita. Des de Barcelona Comerç apunten que els principals retards els detecten en distribuïdors grans –objectiu prioritari dels piquets– i que productes ràpidament peribles, com les flors, s’estan veient especialment afectats.

Els protestants perseveren i les patronals demanen contundència

La Federació d’indústries d’alimentació i begudes va denunciar que les aturades estan dificultant «el funcionament normal de la cadena alimentària i generant problemes de proveïment, tant de matèries primeres com d’altres subministraments auxiliars necessaris per a la producció», segons va manifestar en un comunicat. El més afectat està sent el sector lacti, que amb el cessament del 95% de la seva producció, anunciat dimecres, amenaça amb un possible desproveïment. L’associació de cerveseres també va denunciar que els piquets van obstaculitzar part de les entregues als supermercats i l’arribada de mercaderies per produir a les fàbriques. En aquest gremi l’afectació va ser desigual, perquè fonts de Damm van explicar a aquest diari que no van tenir problemes per subministrar el seu gènere.

L’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), que té entre els seus associats Mercadona, Dia i Lidl, entre d’altres, ha demanat que «cessin ja les accions violentes» contra els treballadors que han decidit no afegir-se a la vaga de transports. El Govern va escoltar les seves demandes i fonts d’Interior van explicar a Efe que hi ha desplegats per tot Espanya 16.476 guàrdies civils i 7.122 policies nacionals a qui se suma efectius de Ertzaintza, Mossos d’Esquadra i la Policia Foral de Navarra per evitar que els piquets vetin el trànsit de mercaderies.