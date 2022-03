Després de dos anys d'aturada, Manresa tornarà a celebrar la fira multisectorial ExpoBages i, entre els seus organitzadors, hi ha optimisme. Quan encara queden uns dos mesos per que se celebri (el 21 i 22 de maig), més d’una setantena d’expositors ja han reservat l’espai per participar-hi. En total, l’ExpoBages té espai per a 100 expositors.

Enguany, la comissió organitzadora —formada per l’Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa i altres representants de sectors econòmics- ha incorporat al programa unes jornades professionals, que estaran centrades en l’àmbit tecnològic aplicat a la indústria de la ciutat i de la comarca. Sant Fruitós de Bages serà el municipi convidat. Tindrà un espai propi i participatiu, on podrà donar a conèixer el municipi, tal com ja va fer Sant Joan de Vilatorrada en l’edició anterior. Entre les activitats que organitzarà, ja s’ha confirmat que els visitants podran degustar una paella d'arròs, plat tradicional de la localitat. Una altra novetat, aquesta anunciada avui, dijous, serà l'organització d'activitats infantils, atraccions de petit format que se situaran a la plaça Simeó Selga, jocs de fusta al llarg del tercer tram del passeig Pere III i un circuit de karts elèctrics a la plaça Crist Rei. Quan a l'espai d'estands, la fira l'ampliarà respecte d’edicions passades. Aquest 2022, els carrers destinats a l’ExpoBages seran la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig, la plaça Crist Rei, el segon tram del Passeig, la plaça Espanya i també el tercer tram del Passeig.