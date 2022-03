La pandèmia ha truncat el procés de convergència econòmica de Catalunya amb relació a cinc dels principals països de la Unió Europea: Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica. Així ho posen de manifest els anomenats Indicadors de Progrés i Benestar que elabora periòdicament la Cambra de Comerç de Barcelona, que pretenen analitzar el benestar global a Catalunya més enllà de les dades del PIB.

En roda de premsa, el responsable del servei d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va explicar ahir que, abans de l’esclat de la pandèmia, Catalunya seguia una senda de gradual convergència en diversos aspectes amb aquests països, però que la pandèmia «va truncar aquest camí». En termes de consum privat per habitant, per exemple, va créixer un 12 % entre 2013 i 2019, però durant la pandèmia es va desplomar, i en el tercer trimestre del 2021 encara estava un 5 % per sota del que hi havia en el quart trimestre del 2019.

De fet, Rovira va assegurar que des de principis d’aquest segle la capacitat de consum privat a Catalunya ha seguit una tendència decreixent. Es va arribar a un màxim entorn del 2008 i des de llavors no s’han recuperat ni des de lluny nivells similars.

L’impacte més intens de la covid sobre l’economia catalana ha situat el diferencial de consum privat per capita en relació amb aquests cinc països de la UE en «el més elevat de la sèrie històrica», amb 14.519 euros anuals a Catalunya, enfront dels 16.701 euros de mitjana d’aquests països, sosté la Cambra.

Pel que fa al PIB, Catalunya va aconseguir convergir en PIB per capita amb aquests països de referència durant els anys de recuperació econòmica, però la pandèmia també va revertir aquesta tendència positiva i va col·locar el PIB per habitant en termes relatius en comparació d’aquests cinc països europeus en el nivell més baix de la sèrie històrica. Amb tot, l’economia catalana es va recuperar molt millor que en l’anterior crisi i ja al tancament del 2021 estava només a un 2,9 % del nivell previ a la pandèmia.

Educació

En matèria educativa, Catalunya ha reduït gradualment el nombre de persones que treballen o busquen feina i que només disposen d’estudis fins a l’ESO. No obstant això, si en aquests cinc països europeus aquestes persones amb baixa qualificació són un 19,2 % del total de la força laboral, a Catalunya encara són un 30,3 %, de manera que en cas de mantenir-se el ritme de convergència observat entre 2014 i 2020 no s’aconseguiria igualar-se amb aquests cinc països de la UE fins al 2036.

Progrés tecnològic

Pel que fa al progrés tecnològic, la Cambra constata un estancament a Catalunya des del 2013 en el pes dels ocupats en activitats d’R+D i recerca i evidencia que es manté la distància en inversió en R+D en relació al PIB amb aquests països europeus de referència.

Energia i pobresa

Encara que l’informe no aborda les conseqüències de la recent guerra a Ucraïna, sí que apunta que el dèficit de Catalunya en matèria d’energies renovables i el seu baix nivell de sobirania energètica la situen en una «posició especialment vulnerable» davant xocs energètics com l’actual.

Així, si bé Catalunya té una bona posició de partida en emissions de gasos contaminants, pel pes de les nuclears en aquesta comunitat, entre 2014 i 2019 no ha aconseguit avanços en la disminució dels gasos d’efecte hivernacle per capita.

Encara que l’informe tampoc aprecia divergències en la desigualtat econòmica entre Catalunya i aquests cinc països de la UE, és a dir, que ambdues parts han tingut una evolució paral·lela, sí que constata un augment moderat de la pobresa durant el 2020, malgrat el desplegament d’ajudes econòmiques. De fet, el nombre de llars amb tots els seus membres en atur va repuntar fins al 5,2 % l’any 2020, encara que va baixar a un 4,1 % al tancament del 2021.

En termes d’atur juvenil, d’altra banda, ha augmentat la bretxa entre Catalunya i aquests països, ja que ja abans de la pandèmia, el 2019, la diferència entre ambdues era de 10,1 punts percentuals i el 2020 es va ampliar als 16,6 punts. En canvi, indicadors com la productivitat laboral o bé els costos laborals unitaris han evolucionat de forma similar.

L’impacte de la guerra?

D’altra banda, Rovira va assegurar durant la presentació de l’informe que la Cambra no disposa encara de xifres sobre l’impacte que pot tenir la guerra a Ucraïna sobre l’economia catalana, que ha disparat els preus, especialment de l’energia.

En aquesta línia, tant Rovira com la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, van avalar l’oportunitat d’un pacte de rendes per fer front a l’increment actual dels preus, accentuat per la invasió russa d’Ucraïna.

Tots dos van defensar repartir la pèrdua real de renda que està provocant aquest nivell de preus entre estat, empreses i treballadors, però Roca va subratllar que el complicat és «garantir» que aquest pacte es dugui a terme «de manera equitativa»