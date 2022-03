El Govern ha pitjat el botó d’‘on’ al pla industrial més ambiciós per al sector de l’automòbil a Espanya dels últims 50 anys: el PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat avui les bases per les quals es regirà aquest programa d’ajudes i que compta amb un import total de 2.975 milions d’euros. L’objectiu d’aquest pla, englobat en el denominat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és el de repartir i aplicar els fons NextGen atorgats i aprovats fa un parell de setmanes per la Comissió Europea. Ha arribat el moment de posar-se a treballar de debò.

L’aprovació i posada en marxa del PERTE obre una carrera contrarellotge per presentar projectes i propostes industrials que afectin tota la cadena de valor de la indústria de l’automòbil a Espanya. Aquests projectes, després de ser estudiats i validats pel Govern i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, rebran el recolzament econòmic per activar-se. El pressupost màxim de les ajudes que es concediran per al període 2021-2023 serà de 2.975 milions d’euros, dels quals 1.425 milions seran en forma de préstec i 1.550 milions en forma de subvencions. Les empreses que resultin adjudicatàries hauran de portar a terme els seus projectes amb data límit del 30 de setembre del 2025.

Elèctrics a Martorell

Aquesta arrencada mobilitzarà una inversió privada d’uns 11.900 milions d’euros, entre les diferents empreses que estan agrupades en les candidatures. Entre d’altres hi ha la inversió que farà el Grup Volkswagen perquè es fabriquin vehicles elèctrics petits a la planta de Seat a Martorell i SUVs elèctrics a la de Volkswagen a Landaben (Navarra).

Les subvencions atorgades podran tenir caràcter plurianual i formalitzar-se com a préstecs a través del pressupost nacional, subvencions amb finançament del mecanisme de recuperació i resiliència o com una combinació de tots dos. L’establiment de les bases reguladores per a la selecció i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes corresponents, és el pas previ a la publicació de la convocatòria que obrirà els terminis per a la presentació dels projectes. Una vegada obert aquest procediment per part del Govern, les candidatures competiran per obtenir l’ajuda per portar a terme les seves inversions.

Aquest pla és estratègic per al sector industrial de l’automòbil a Espanya, que suposa l’11% de la xifra de negoci anual de la indústria al nostre país. Espanya és el segon fabricant europeu de vehicles i novè mundial, amb un volum d’exportació del 80% de la producció (cosa que representa el 15% de les exportacions espanyoles). Després de l’objectiu inicial del PERTE hi ha convertir Espanya en un ‘hub’ industrial europeu d’electromobilitat.